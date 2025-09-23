El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Adrián Hoyos, en el centro, escoltado por sus compañeros. DM
Bolos

Adrián Hoyos recibe en Cueto el homenaje de la Peña Bansander

Desde su llegada en 2009 ha asumido todo tipo de labores en el equipo, tanto de jugador como organizativas

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

Solo los que se encargan de llevar el peso de una peña saben lo que cuesta. Horas y horas de papeles, detalles y esmero para organizar concursos, partidos y competiciones de todo tipo. Por eso la Peña Bansander ha querido homenajear durante la disputa de las finales de su torneo social a Adrián Hoyos, alma máter de la entidad y que lleva el peso de uno de los clubes que más actividad tiene durante el año.

Hoyos aterrizó en la peña en 2009 junto a Vicente Torre, cuando el equipo jugaba en Santillana del Mar. La trajeron a Santander, a la coqueta bolera del Barrio San Francisco y aunque aquel primer año no pudo competir, sentó las bases de una etapa con un grupo de amigos que, desde entonces, ha contado con numerosos logros deportivos que han culminado este curso con el ascenso a División de Honor. Ahora el equipo compite en la bolera Marcelino Ortiz Tercilla, en Cueto.

El encargado de glosar la trayectoria de Hoyos fue Edu Herrera, que destacó la faceta organizadora por encima de la deportiva: «Ese trabajo que no siempre se ve: esa labor incansable, esa dedicación constante, las horas y horas de trabajo invisible, de llamadas, papeleos, gestiones, organización, soluciones improvisadas... Cosas que casi nadie conoce, porque muchas solo él sabe cómo se hacen».

Una jornada emocionante que sobre la bolera tuvo las victorias de Noemí Pelayo y Adrián Campos en federados y aficionados respectivamente y con el que la peña Bansander culminó una temporada para la historia.

