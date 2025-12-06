La Apebol rechaza que la Cántabra decida sobre sus bases de competición

Lo que parecía una cita tranquila acabó con una votación para suprimir, o no, un punto del convenio a firmar entre la Apebol y la ... Federación. El párrafo en cuestión indica que las bases de competición de la Apebol podrían modificarse cada año si hay acuerdo entre ambas partes, algo que desde la asamblea federativa no consideran adecuado y quieren modificar para ser ellos los que tengan potestad para hacer modificaciones. El punto es el único discordante en la negociación, aunque desde las peñas de División de Honor votaron por unanimidad mantenerlo en la redacción del convenio, por lo que la pelota vuelve al tejado de los mandatarios de ambas partes, Merche Viota por la Apebol y Julián Vélez por la Federación.

Después de que la asamblea federativa aprobase que desde 2026 sean dos las peñas que desciendan de División de Honor y otra la que promocione, desde el órgano federativo piden ahora que las bases de competición sean modificadas de manera unilateral, algo que, eso sí, Vélez se ha comprometido a evitar mientras él siga de presidente. El convenio abarcaría toda la legislatura del actual mandatario, hasta 2028, aunque desde las peñas de la máxima categoría consideran que ese punto no debe tocarse por si el presidente, por causa que sea, tiene que abandonar el cargo. Pese a todo, la buena sintonía entre las partes aboca el conflicto (otro más generado por un sector de la asamblea federativa) a una resolución pacífica.

La asamblea de Apebol sirvió además para ratificar el 6 de enero y el Centro Cívico de Meruelo como fecha y sede para la gala de presentación del curso, para que Paulino Pinta, nuevo presidente de la Bolística, y Pepe Borbolla, de Hermanos Borbolla, entrasen como vocales de la junta directiva en lugar de José Antonio Abascal (Riotuerto) y José Luis Díaz (Andros) y para recibir a las nuevas peñas para 2026 (Gajano, Pontejos y Bansander) y despedir a las descendidas (Marcos Maza, La Rasilla y Riotuerto).

A nivel económico las cuentas presentadas fueron informativas, ya que restan algunas partidas por cobrar, y el patrocinador de cara a 2026 es una incógnita, ya que se mantienen negociaciones con Tektia (que no seguirá como hasta ahora, pero podría aportar alguna ayuda) y otros patrocinadores. Un cambio importante será el de la compra de bolos, que el próximo curso la asociación adquirirá al asturiano Millán, mientras que se aprobó además que las féminas cadetes y escolares puedan participar en el circuito de menores organizado por la entidad.