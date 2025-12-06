El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Marcos Maza, que perdió la categoría, no seguirá en la Apebol la próxima temporada. SANE
Bolos

La Apebol rechaza que la Cántabra decida sobre sus bases de competición

Las peñas votan por unanimidad su oposición a la retirada en el futuro convenio del punto que se refiere a la modificación de manera unilateral

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

Lo que parecía una cita tranquila acabó con una votación para suprimir, o no, un punto del convenio a firmar entre la Apebol y la ... Federación. El párrafo en cuestión indica que las bases de competición de la Apebol podrían modificarse cada año si hay acuerdo entre ambas partes, algo que desde la asamblea federativa no consideran adecuado y quieren modificar para ser ellos los que tengan potestad para hacer modificaciones. El punto es el único discordante en la negociación, aunque desde las peñas de División de Honor votaron por unanimidad mantenerlo en la redacción del convenio, por lo que la pelota vuelve al tejado de los mandatarios de ambas partes, Merche Viota por la Apebol y Julián Vélez por la Federación.

