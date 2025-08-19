Arranca la Semana Bolística

El tiempo se para, la madera se concentra y el foco, cual festival de la canción, enfoca a un sólo artista. La Semana Bolística atrae, ... desde hoy, toda la atención del bolo palma durante doce días en los que se ponen en juego varios de los torneos más importantes de la temporada. Queda todavía mucho hasta que el viernes 29 el Campeonato de España de Primera eche el telón a un evento que tiene como sede la bolera Gerardo Castanedo de Maliaño y que arranca hoy con los cuartos de final de la Copa Federación.

Será a las 18.00 horas cuando salten al corro la peña de casa, Camargo, y la Madrileña, que buscará dar la sorpresa en un partido complicado por el buen estado de forma de los jugadores de Maliaño. A las 20.00 horas, si no se alarga el duelo anterior, llegará la hora de Los Remedios y Peñacastillo, en el que los favoritos son los de Cañas y en el que los de Muslera quieren hacer buena su positiva temporada desde tiros largo. Mañana llegará el turno de las otras dos semifinales, en las que Torrelavega y Borbolla disputan un enfrentamiento repleto de incógnitas y que se cierran con el duro enfrentamiento entre el defensor del título, Andros, y Comillas.

C

El programa Día 19 Copa FEB. Camargo-Madrileña (18.00) | Copa FEB. Remedios-Peñacastillo (20.00)

Día 20 Copa FEB. Bolística-Borbolla (18.00) | Copa FEB.Comillas-Andros (20.00)

Día 21 Copa FEB. 1ª Semifinal (18.00) | Copa FEB. 2ª Semifinal (20.00)

Día 22 Torneo del Millón 9.00-17.00 y 22.00

Día 23 Nacional femenino. Octavos 15.00

Día 24 Nacional infantil. Octavos 9.00 | Nacional femino. Fase final 16.00

Día 25 Nacional infantil. Cuartos 11.00 | Nacional infantil. Fase final 17.00 | Copa FEB. Final 20.00

Días 26, 27 y 28 Nacional de Primera. Octavos 15.00

Día 29 Nacional de Primera. Fase final 15.30

El estreno copero, que continuará el jueves con las semifinales, será un entremés a la altura del acontecimiento, una previa de nivel antes de que la semana se ponga seria con el Torneo del Millón. Y es que por mucho que pasen los años, lleguen competiciones nuevas y del montante final del premio sólo quede el nombre, la competición no pierde interés. Desde aquella noche santanderina de los bolos verdes la cita al KO por excelencia posee un aura diferente que convierte sus semifinales y final en la gran noche del verano bolístico. Este año será la del viernes 22.

La competición se disputará en la bolera Gerardo Castanedo de Maliaño, mientras que la de El Ferial de Orejo será la auxiliar para los títulos nacionales. Será el sábado 23 la primera vez que se abra el recinto de Marina de Cudeyo, una fecha en la que acogerá una de las vueltas del Campeonato de España femenino, un trofeo igualado en el que, eso sí, Marta Castillo es la rival a batir. La corraliega, que juega en la bolera de su peña, ya ganó con la última bola el Regional hace apenas unos días y desde que Iris Cagigas le derrotase en Ontoria en agosto de 2023 no ha vuelto a perder ningún gran campeonato individual. Con todo, el domingo a eso de las 21.00 horas Castillo habrá tenido que derribar mucha madera para superar a la propia Iris, a una Laura Abascal en estado de gracia o a Andrea Gómez, que ya ganó en Maliaño su primer nacional.

No faltan en la programación los infantiles, que tendrán su fase final en la antesala de la final copera del lunes 25, un día antes de que la semana se oriente hacia su recta final con el estreno de la gran competición del año, el Campeonato de España de Primera, donde ocurre algo similar a lo que pasa en el femenino, que tiene un protagonista a batir muy claro. Víctor González tuvo el torneo perdido la pasada campaña, pero remontó ante un Carlos García que vuelve a ser el aspirante número 1. El de Peñacastillo y el zurdo han mantenido un cara a cara todo el verano que les ha permitido repartirse los concursos, aunque de cara al Nacional tendrán que mirar de reojo a Óscar y Salmón, que ya han demostrado como pareja que siempre están ahí. Será el viernes 29 cuando se resuelva la incógnita y la Semana Bolística toque a su fin.