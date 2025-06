Borbolla frena a Peñacastillo

Como si de una gran carrera ciclista se tratase, ningún equipo parece querer el mando de la División de Honor. Ayer Peñacastillo tuvo la ... oportunidad de colocarse líder en solitario, pero su empate en Noja le deja igualado con Andros a la espera de lo que hagan hoy los de Las Fraguas en Guarnizo.

El partido de la jornada era el que ponía frente a frente a Borbolla y Peñacastillo. El duelo suponía, por un lado, la revancha de la última Supercopa, en la que los nojeños se llevaron el trofeo, y por otro la oportunidad de los capitalinos de dormir como líderes de la categoría. Un cara a cara igualado a priori en el que los costeros, que ya habían puntuado en Cañas en la primera vuelta, volvieron a ser una tachuela en el camino al éxito de los capitaneados por Rubén Haya. Y eso que los visitantes, como ya es costumbre, se agarraron a la arena para llevarse un punto que, tal y como está la competición, puede ser decisivo. Fue un choque largo, de barro y trincheras, de poco bolo y mucha tensión en el que los locales dominaron hasta el tramo final, en el que apareció el aura de un equipo cuyo secreto reside, además de en su calidad, en su capacidad para afrontar el tramo final de los partidos.

Merche Viota, única candidata a presidenta de la Apebol Merche Viota será en los próximos días nombrada presidenta de la Apebol. Tras cerrarse el plazo en la noche del jueves la periodista ha sido la única candidata en postularse a la presidencia del ente, por lo que tras la obligatoria votación tomará el relevo de Fernando Soroa. En su directiva estarán Los Remedios, Riotuerto, Andros y Peñacastillo.

El otro interés de la tarde estaba en la pelea por la permanencia. Tanto en Loredo como en Comillas miraban de reojo a Torrelavega, donde La Rasilla, el equipo que ocupa el lado bueno de la frontera, se llevó un valioso punto después de una agónico final salpicado por la llovizna. Con ese resultado, a Sobarzo y Marcos Maza sólo les valía ganar para no perder comba. Los de Penagos, al menos, se llevaron un punto de Comillas en un partido que tuvo su punto de inflexión en el cuarto chico, cuando con 1-2 en el marcador de primeras los visitantes se quedaron en 39, los locales no pasaron de 24 y, de segundas, un emboque valor veinte de Toñín Sagredo puso las tablas. En partido correspondiente a la decimonovena jornada, Ribamontán no dio opción a Marcos Maza, que no pudo con la solvencia de un cuadro de Loredo que casi sella su permanencia.

Cerraba la tarde un partido 'after hours' para lo acostumbrado en la División de Honor que tenía la clasificación para la Copa Federación como horizonte para ambos contendientes. En una tarde dominada por los empates, Los Remedios se llevó los dos puntos de La Cavada con una eficacia asombrosa con los emboques: tres aciertos de valor veinte. Irregular como durante toda la temporada, Riotuerto tuvo la oportunidad de lograr el empate en el sexto, pero no acertaron a matar el justo cierre visitante.

Hoy la doble jornada se cierra con otros cuatro encuentros, entre ellos el de Andros, que tiene una complicada salida a Muslera para medirse a Los Remedios (18.30 horas). El juego arrancará en sesión matinal, a las 12.00 horas, con el choque entre La Rasilla y Comillas, un duelo que dará paso a los que pondrán frente a frente a Casar y Torrelavega (17.00) y a Sobarzo y Camargo (17.30).

Doble jornada

Jornada 18 Andros-Casar 2-4

Camargo-Ribamontán 3-3

Marcos Maza-J. Cuesta 3-3

Comillas-Sobarzo 3-3

Torrelavega-La Rasilla 3-3

Borbolla-Peñacastillo 3-3

Riotuerto-Los Remedios 2-4