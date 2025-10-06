El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Judit Bueno y Manuel Domínguez, ganadores en Arce. Antonio 'Sane'
Bolos

Bueno y Domínguez ganan en Arce

La de Peñacastillo y el de Borbolla se imponen en el Torneo de Parejas Mixtas al superar en una ajustada final a Andrea Gómez y Jesús Salmón.

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Judit Bueno y Manuel Domínguez finalizaron ayer el curso en Cantabria de la mejor manera posible, con un triunfo. La de Peñacastillo y el de ... Borbolla se impusieron en el Torneo de Parejas Mixtas disputado ayer en la bolera de La Anunciación de Arce al imponerse en la final a Andrea Gómez y Jesús Salmón gracias a haber sido mano en el último chico.

