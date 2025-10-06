Bueno y Domínguez ganan en Arce

Judit Bueno y Manuel Domínguez finalizaron ayer el curso en Cantabria de la mejor manera posible, con un triunfo. La de Peñacastillo y el de ... Borbolla se impusieron en el Torneo de Parejas Mixtas disputado ayer en la bolera de La Anunciación de Arce al imponerse en la final a Andrea Gómez y Jesús Salmón gracias a haber sido mano en el último chico.

El nuevo formato al KO y a cuatro manos en la primera fase puso en semifinales a las primeras de cambio a Naomi Solórzano y Jonathan García, que con un buen concurso superaron a Laura Abascal y Luis Vallines. Sus rivales en semifinales iban a ser Andrea Gómez y Jesús Salmón, que con 137 palos pudieron con Noemí Pelayo e Iván Gómez, que se quedaron en 125. La siguiente eliminatoria, ya por el otro lado del cuadro, ponía frente a frente a dos de las duplas favoritas. En el duelo de gigantes salieron vencedores Judit Bueno y Manuel Domínguez, que además de jugar bien a los bolos aceleraron con un emboque de la de Cabezón. Faltaba una pareja para completar la penúltima ronda, un hueco que ocuparon Lucía Terán y Carlos García al superar a Rebeca Bustara y Alberto Díaz.

En las semifinales se mantenían los duelos al KO, aunque esta vez el ganador se iba a decidir a corro libre y a tres tiradas, sin necesidad de cierre. La primera de las eliminatorias se resolvió por la vía rápida en favor de Andrea y Salmón, que en dos tiradas se deshicieron de Naomi Solórzano y Jonathan García. Lo mismo ocurrió en la segunda, en la que unos entonados Bueno y Domínguez dejaron sin opciones a Lucía Terán y Carlos García.

La final ponía frente a frente cuatro jugadores en forma y comenzaron con un golpe en la mesa Judit y Manolín, que con 38 palos se anotaron el primer parcial. Igualaron Andrea y Salmón para dejar la resolución en un último chico en el que ambas parejas igualaron después de una bola de dos de Salmón, lo que le dio el título a Bueno y Domínguez al haber lanzado en primer lugar. Tercer título en el torneo para Judit, primero para Manuel.