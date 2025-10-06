Bueno y Domínguez ganan en Arce
La de Peñacastillo y el de Borbolla se imponen en el Torneo de Parejas Mixtas al superar en una ajustada final a Andrea Gómez y Jesús Salmón.
Santander
Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00
Judit Bueno y Manuel Domínguez finalizaron ayer el curso en Cantabria de la mejor manera posible, con un triunfo. La de Peñacastillo y el de ... Borbolla se impusieron en el Torneo de Parejas Mixtas disputado ayer en la bolera de La Anunciación de Arce al imponerse en la final a Andrea Gómez y Jesús Salmón gracias a haber sido mano en el último chico.
El nuevo formato al KO y a cuatro manos en la primera fase puso en semifinales a las primeras de cambio a Naomi Solórzano y Jonathan García, que con un buen concurso superaron a Laura Abascal y Luis Vallines. Sus rivales en semifinales iban a ser Andrea Gómez y Jesús Salmón, que con 137 palos pudieron con Noemí Pelayo e Iván Gómez, que se quedaron en 125. La siguiente eliminatoria, ya por el otro lado del cuadro, ponía frente a frente a dos de las duplas favoritas. En el duelo de gigantes salieron vencedores Judit Bueno y Manuel Domínguez, que además de jugar bien a los bolos aceleraron con un emboque de la de Cabezón. Faltaba una pareja para completar la penúltima ronda, un hueco que ocuparon Lucía Terán y Carlos García al superar a Rebeca Bustara y Alberto Díaz.
En las semifinales se mantenían los duelos al KO, aunque esta vez el ganador se iba a decidir a corro libre y a tres tiradas, sin necesidad de cierre. La primera de las eliminatorias se resolvió por la vía rápida en favor de Andrea y Salmón, que en dos tiradas se deshicieron de Naomi Solórzano y Jonathan García. Lo mismo ocurrió en la segunda, en la que unos entonados Bueno y Domínguez dejaron sin opciones a Lucía Terán y Carlos García.
La final ponía frente a frente cuatro jugadores en forma y comenzaron con un golpe en la mesa Judit y Manolín, que con 38 palos se anotaron el primer parcial. Igualaron Andrea y Salmón para dejar la resolución en un último chico en el que ambas parejas igualaron después de una bola de dos de Salmón, lo que le dio el título a Bueno y Domínguez al haber lanzado en primer lugar. Tercer título en el torneo para Judit, primero para Manuel.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión