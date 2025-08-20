Aser Falagán Santander Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:34 Comenta Compartir

La Semana Bolística se abrió con un duelo pleno de emoción en el que Peñacastillo apeó a Los Remedios (4-3) y por el rodillo ... que pasó Camargo ante una solvente pero superada Madrileña (4-0). El partido inaugural se resolvió conforme a lo esperado, con un 4-0 de Camargo ante la modesta pero valiente Peña Madrileña, que se parapetó en los 14 metros (de nuevo según lo previsto Camargo pidió el máximo) y colocando un emboque fácil llegó a acertar al cachi hasta en tres ocasiones para cerrar en dos de los cuatro chicos y quedarse en 38 –con bola de siete– y 37 en los otros, aunque no fue suficiente para derrotar a los de Gabi Cagigas, que incluso con una queda cerraron el partido en el cuarto por la vía rápida.

En el segundo, el decorado fue el contrario: una enorme competitividad y un séptimo para deshacer el empate tras las remontadas de los de Víctor. Esta tarde se disputan, en el mismo horario de ayer, los otros dos partidos que completan los cuartos de final. La jornada se abrirá con el duelo entre la Bolística de Torrelavega y Hermanos Borbolla y la ronda se cerrará a las 20.00 con el Comillas Andros.

