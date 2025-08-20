El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Bolos

Camargo y Peñacastillo, primeros semifinalistas

Los de Cagigas vencen con autoridad a la Madrileña y los de Cañas tienen que llegar al séptimo chico para apear a los de Muslera

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:34

La Semana Bolística se abrió con un duelo pleno de emoción en el que Peñacastillo apeó a Los Remedios (4-3) y por el rodillo ... que pasó Camargo ante una solvente pero superada Madrileña (4-0). El partido inaugural se resolvió conforme a lo esperado, con un 4-0 de Camargo ante la modesta pero valiente Peña Madrileña, que se parapetó en los 14 metros (de nuevo según lo previsto Camargo pidió el máximo) y colocando un emboque fácil llegó a acertar al cachi hasta en tres ocasiones para cerrar en dos de los cuatro chicos y quedarse en 38 –con bola de siete– y 37 en los otros, aunque no fue suficiente para derrotar a los de Gabi Cagigas, que incluso con una queda cerraron el partido en el cuarto por la vía rápida.

