Carlos García impone su ley en Laredo

Carlos García dominó ayer de principio a fin la tarde en tierras pejinas. El zurdo se impuso en el Villa de Laredo tras sentenciar su ... pase a la final ya en la ronda de cuartos y doblegar en la final, a corro libre, por 3-0 a Federico Díaz. En una sesión bolística de poca madera, el santanderino fue la excepción de entre los ocho protagonistas de un torneo que ya es un clásico veraniego.

El torneo se dirimía en Las Cárcobas, debido a las obras en el corro ubicado junto a la estación de autobuses de la villa pejina, un recinto que será cubierto en apenas unos meses. La cita sirvió además para rendir homenaje a la figura de Ángel Solana, trabajador incansable por los bolos en la localidad y que recibió el cariño de los presentes.

Sin Víctor González entre los ocho finalistas, el abanico de aspirantes se abría para dar paso a una competición cuya final iba a resolverse a corro libre. El mejor en las tiradas previas había sido Lolo Lavid, vencedor el lunes en Vega de Liébana, seguido de Óscar Cianca y Marcos Lavín. Junto al de Las Fraguas, partían como grandes favoritos para llevarse el trofeo Manuel Domínguez y Carlos García.

El zurdo registró en el marcador del concurso la gran tirada de cuartos, lo que le impulsaba ya casi directamente a la final. 145 bolos tras ocho manos redondas que le distanciaron de unos rivales que se movieron, antes de que llegara al turno de los mejores en la fase previa, entre los 100 bolos de José Carlos Alonso y los 124 de Marcos Lavín. Discreto pese a partir entre los aspirantes a obtener plaza en la final, Manuel Domínguez quedó fuera a las primeras de cambio al no pasar de los 110. Las últimas ocho manos de la primera ronda tampoco variaron el signo del liderato de Carlos, que vio cómo Lavid y Cianca derribaban 120 y 111, se quedaban lejos de su registro y ponía al de la Bolística directamente en semifinales.

Con la final arrancando de cero, la carrera por el éxito entre Lolo, Fede y Marcos iba a estar muy ajustada; mientras que a Carlos le valía con mirar de reojo a sus rivales y no enredarse con las quedas. Igualados tras derribar la media en cuartos, Lavid y Díaz se vieron separados tan solo por un bolo tras las ocho tiradas en semifinales, 126 frente a 127, lo que obligaba a Lavín a repetir el registro de cuartos para avanzar de ronda. El jugador de Solares lo tuvo en la mano, pero cuando le quedaban 22 bolos en las dos últimas tiradas, se quedó a tan solo un palo de igualar el registro de su rival, lo que le hizo perder una oportunidad única de disputar una final del circuito.

La final entre Fede y Carlos se dirimía a tres chicos hechos. El de Camargo tomó la batuta desde las primeras bolas de la contienda, sin dar opción al de Los Remedios de llevarse el torneo. Un contundente 3-0 que le permitió al zurdo dominar un torneo que se disputó en una de las boleras con las vistas más privilegiadas de la región.

Otro triunfo más para García, que llega a la Semana Bolística como uno de los aspirantes a llevarse todos los trofeos en juego. Ganador de El Millón en 2024 y subcampeón de España, la competición se disputa en Maliaño, un acicate para el bolista de cara a pelear por todo.