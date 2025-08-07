El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Carlos Garcia, ganador en el Villa de Laredo en Las Cárcobas. Sane
Bolos

Carlos García impone su ley en Laredo

El jugador de Camargo manda desde la tirada de cuartos de final y se impone en la bolera de Las Cárcobas ante Federico Díaz

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:36

Carlos García dominó ayer de principio a fin la tarde en tierras pejinas. El zurdo se impuso en el Villa de Laredo tras sentenciar su pase a la final ya en la ronda de cuartos y doblegar en la final, a corro libre, por 3-0 a Federico Díaz. En una sesión bolística de poca madera, el santanderino fue la excepción de entre los ocho protagonistas de un torneo que ya es un clásico veraniego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

