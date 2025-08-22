El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Mario Pellón birla para Peñacastillo con José Manuel González, Rubén Haya y Víctor González a su lado. Antonio 'Sane'
Bolos

Duelo de gigantes en la final de la Copa

Peñacastillo, que superó a Camargo, y Andros, verdugo de Borbolla, se verán las caras el lunes en el último partido de peñas de la temporada

Borja Cavia

Maliaño

Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00

Habrá duelo de gigantes en la final de la Copa Federación. Peñacastillo, que se deshizo de Camargo por 2-4, y Andros, que superó a ... Borbolla con rotundidad (1-4), se verán las caras el próximo lunes en el último encuentro oficial de peñas del curso bolístico 2025. Será el tercer partido entre ambos esta temporada después de los dos de Liga, en los que el balance fue favorable a los de Las Fraguas gracias a un triunfo y un empate.

