Habrá duelo de gigantes en la final de la Copa Federación. Peñacastillo, que se deshizo de Camargo por 2-4, y Andros, que superó a ... Borbolla con rotundidad (1-4), se verán las caras el próximo lunes en el último encuentro oficial de peñas del curso bolístico 2025. Será el tercer partido entre ambos esta temporada después de los dos de Liga, en los que el balance fue favorable a los de Las Fraguas gracias a un triunfo y un empate.

Con cuentas pendientes entre ambas peñas tras la rivalidad de los últimos años, el estreno de la tarde ponía frente a frente a Camargo, que jugaba en casa, ante Peñacastillo, que tras imponerse en la Copa Presidenta aspiraba a cerrar el curso con otro título al KO. Para no herir sensibilidades, los dos primeros parciales fueron prácticamente similares. De mano, primero los de Cañas y luego los de Maliaño dejaron escapar sendos cierres que el rival castigó con una bolada para anotarse el parcial.

A nivel táctico el partido discurrió por los cauces previstos. Tiros largos y con el emboque a la mano colocado por Gabi Cagigas y al pulgar por Rubén Haya. El camargués tropezó en la primera bola de birle del tercer parcial, algo que no fue óbice para que la jugada de los suyos tomara vuelo para ponerse por delante en el tanteador. El capitán visitante mantuvo vivos de tiro a los suyos en el cuarto, en el que Camargo, tras un birle que tuvo de todo, había cerrado en 43. Peñacastillo lo tenía, pero dos bolas de uno de Haya y Víctor llevaron el cara a cara hasta los seis chicos, una resolución que cayó del lado capitalino para certificar su pase a la final de un torneo que no ganan desde 2020.

Con 50 minutos de retraso sobre la hora prevista (a eso hay que darle una vuelta), arrancó el otro duelo de semifinales, un encuentro en el que siempre llevó la iniciativa Andros. Los de Las Fraguas se quedaron a un bolo del cierre, a la mano, en un estreno que remataron de segundas, mientras que en el segundo parcial el acierto birlador les impulsó en el marcador. Desdibujados hasta ese momento, los costeros se bajaron hasta los catorce metros en busca de una bolada que les metiera en el partido, aunque un mal tramo final de birle lo impidió. Con todo, los de Iguña sólo pudieron empatar con una bola de cuatro de David Penagos y con una bola queda, un esfuerzo que tuvo recompensa tras otra mala tirada de Borbolla de segundas.

Si había un equipo que podía darle la vuelta al juego y al resultado era el nojeño, que buscó un revulsivo en busca de emboque asomando al pulgar que logró Manuel Domínguez para recortar distancias. En el quinto, de catorce metros de nuevo, Borbolla denotó su mejora sobre la arena, aunque una bola de uno para terminar el birle y el arrollador birle de Andros dieron al traste con sus aspiraciones de llegar a la final del torneo.

El Millón

Emplazada ya la final de la competición de peñas para el lunes, los concursos individuales entran en juego con la disputa del Torneo del Millón, que arrancará hoy a las 9.00 horas con la eliminatoria entre José Manuel González y Carlos Gandarillas. Será una jornada larga, al KO, en la que la sesión matinal corresponderá a la ronda de octavos de final y que tendrá su auge con los cuartos, a las 17.00 horas, y con la disputa nocturna, desde las 22.00 horas, de las semifinales y la final.