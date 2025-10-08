Un emboque... y otro... y otro más

La historia, a veces, es un acto de fe. De hecho, los expertos calculan que sólo el 1,6% de la historia de la humanidad ... está registrada y es conocida. Más allá de escritos, relatos y teorías aceptadas basadas en la arqueología y en las reconstrucciones, hay todo un mundo perdido del que nunca sabremos nada. En los bolos, afortunadamente, el porcentaje conocido es infinitamente superior. Cuando el juego pasó a reglarse había tradición escrita y oral suficiente para dejar constancia de récords, curiosidades y heroicidades sobre los corros. Había una jugada, sin embargo, todavía no registrada. Nadie, hasta ahora, había leído u oído nada sobre que alguien hubiese logrado embocar en tres ocasiones en la misma mano de un concurso. Ni el Zurdo de Bielva, el genio del emboque, lo había conseguido hasta que Raúl Zurita (Santander, 21 de octubre de 2006) irrumpió en la historia bolística en la mañana del 7 de septiembre en la bolera de Borleña de Toranzo.

«Todavía me cuesta creerlo, pero ahí está». sonríe el jugador, formado en la Escuela de Bolos de Torrelavega y que, actualmente, milita en la peña San José en Primera categoría, una partida que ha finalizado la Liga en la cuarta posición del primer grupo, a tan solo dos puntos de la tercera plaza ocupada por Pontejos, peña que finalmente logró el ascenso en la promoción. Era la primera vuelta del Campeonato Regional de Segunda, un concurso en el que el bolista no acumulaba demasiada madera. «Llevaba 85 en seis y fue en la séptima cuando emboqué las tres veces». Como muchos jugadores cuando el resultado en un torneo se complica, Zurita buscó el primero, buscó una sonrisa que llevarse al rostro para mantenerse vivo en el torneo. Llamó al bolo que todo lo puede. «Las dos primeras bolas tiré un pelín adelantado, a ver qué podía pasar, y viendo que cayeron dos la otra la pensé un poco, no tirando tampoco a emboque, pero cayó ahí, no me voy a quejar». Al final, 137 bolos tras las ocho manos y, eso sí, la sensación de que el hecho histórico no fue aprovechado del todo. «Los tres emboques fueron con un bolo cada bola, hice 43 y en la última hice nueve, cosa que puede ser más normal porque no esperas lo ocurrido anteriormente». Y eso que el corro de La Riguera se le da bien, toda vez que ya había triunfado en esa bolera en un concurso de parejas junto a Miguel Ruiz.

Un torneo en el que se impuso otro joven que viene apretando fuerte. Neco Gómez, que repitió torneo en el Campeonato de España disputado en la bolera Severino Prieto (con tres cuartos de final jugados en la Ramón Collado de Sierrapando) y en el que Zurita fue séptimo, después de no superar los 120 en ninguno de sus tres concursos.

Ídolos bolísticos

Al final, Zurita concluyó la competición en cuarto lugar, impulsado por tres jugadas, tres, en la misma tirada, que no habían logrado unir ni Salas ni Cabello ni Tete ni Óscar ni Salmón. Ni siquiera, tampoco, el dominador en la actualidad, Víctor González. «Nunca me había pasado nada parecido, no soy especialista en emboque. Tiro mucho mejor al pulgar que a la mano, pero mi juego no se define por el emboque», apunta el de la San José. Ni siquiera lo había logrado, que se sepa, Rogelio González, el Zurdo de Bielva, que pasa por ser el la leyenda de la madera con mayor pulso de la historia. Y es algo gigante.

Ahora, claro, cada vez que pisa un corro los aficionados le señalan como parte fundamental de la historia de los bolos, con sitio privilegiado entre los elegidos por alguna jugada épica. «Es algo increíble que lo haya hecho yo y referentes que tengo como jugadores no lo hayan logrado». Uno de sus ídolos es el Junco, con el que reconoce haber hablado sobre el tema. «Lo hemos comentado; siempre que juego bien algún campeonato me anima, me llevo muy bien con él». Un estímulo importante para los jugadores jóvenes, sin duda, que el año que viene compartirá arena con sus ídolos después de haber ascendido a la Primera categoría a nivel individual.

Más allá de su cuarto puesto en el torneo de los emboques, Raúl triunfó en el Regional de parejas de Segunda junto a su compañero Miguel Ruiz, amén de ganar otros trofeos de importancia como La Patrona. Habitual en casi todas las competiciones de varias categorías durante el año, Zurita respira bolos por los cuatro costados, un bolista puro ADN Torrelavega que planta, colabora, juega y que ya forma parte de la historia de un deporte ávido de récords y de historias protagonizadas por su futuro, por esos jóvenes que tienen que tomar el relevo de los que ya frisan la cincuentena y que todavía se mantienen en los podios de concursos y campeonatos.

Cuartos a nivel colectivo, Zurita valora de manera positiva el curso de su peña. «La temporada ha sido bastante buena, tuvimos un comienzo regular, pero luego hemos estado luchando por entrar en el play off de ascenso», sentencia. Una histórica, la San José, que se mantiene firme en Primera categoría y como una de las entidades que más torneos organiza durante el año. El jugador repetirá la próxima campaña en el equipo que preside Emilio Alsina.

El pasado año fue Ángel Gutiérrez el que ingresó en el olimpo al ser el primer jugador en birlar dos bolas de ocho en su carrera. Este año Raúl Zurita ha reclamado su sitio entre los grandes con una jugada tan difícil de repetir que no se había dado en un siglo. La gloria de los bolos modestos, esos que llenan las boleras y que, de vez en cuando reclaman su lugar entre la élite. De momento, a Zurita nadie le quita su emplazamiento pionero.