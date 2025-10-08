El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Raúl Zurita, autor de tres emboques en la misma tirada. Sane
Bolos

Un emboque... y otro... y otro más

Historia de los bolos ·

Raúl Zurita encadena tres emboques en la séptima mano del Regional de Segunda, una hazaña nunca lograda hasta entonces

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:33

Comenta

La historia, a veces, es un acto de fe. De hecho, los expertos calculan que sólo el 1,6% de la historia de la humanidad ... está registrada y es conocida. Más allá de escritos, relatos y teorías aceptadas basadas en la arqueología y en las reconstrucciones, hay todo un mundo perdido del que nunca sabremos nada. En los bolos, afortunadamente, el porcentaje conocido es infinitamente superior. Cuando el juego pasó a reglarse había tradición escrita y oral suficiente para dejar constancia de récords, curiosidades y heroicidades sobre los corros. Había una jugada, sin embargo, todavía no registrada. Nadie, hasta ahora, había leído u oído nada sobre que alguien hubiese logrado embocar en tres ocasiones en la misma mano de un concurso. Ni el Zurdo de Bielva, el genio del emboque, lo había conseguido hasta que Raúl Zurita (Santander, 21 de octubre de 2006) irrumpió en la historia bolística en la mañana del 7 de septiembre en la bolera de Borleña de Toranzo.

Te puede interesar

