Senén Castillo, Víctor González, José Manuel González, Rubén Haya, Sebi Iturbe y Mario Pellón con el trofeo de campeones. Antonio 'Sane'
Bolos

Final de curso dorado para Peñacastillo

Los de Cañas se imponen en la final de la Copa Federación ante Andros con un emboque decisivo de Mario Pellón en el chico de desempate

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Martes, 26 de agosto 2025, 02:00

No han hecho su mejor temporada, ni con mucho. Han tenido dudas, debates internos, cambios de tiro (de raya menos), han perdido incluso alguna final ... como la de la Supercopa, pero Peñacastillo, al final, siempre sale bien parado en la foto final del curso bolístico. Los de Cañas se llevaron ayer la Copa Federación Española tras ganar en Maliaño a Andros por 4-3 y cierran un 2025 en el que lo suyo han sido las copas al imponerse, además, en la Apebol y en la Copa Presidente.

