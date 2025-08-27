Fran Rucandio manda en el Nacional

Fran Rucandio es el primer líder del Campeonato de España de bolos 2025. El de Comillas, que ha jugado cedido en La Carmencita, derribó ... 134 palos para dominar en una tarde de registros discretos en la que la segunda plaza fue para Lolo Lavid, con 131 bolos.

El de ayer era un día de sorpresas, nervios, promesas, esperanzas y decepciones. De todo cabe en una jornada inaugural del Nacional, una tarde con el pase a la segunda ronda en juego, con los 120 en la mente de todos los jugadores y la responsabilidad de no fallar bolas clave para no quedar fuera a las primeras de cambio.

La palabra criba no cayó en balde ayer sobre el corro de Maliaño. Superado el ecuador de la tarde, en la que tenían previsto participar catorce jugadores, aunque David Gandarillas finalmente no pudo participar por lesión, sólo tres jugadores habían pasado esa media que parecía decisiva de quince bolos por tirada. Fede Díaz, el encargado de abrir la sesión, sí cumplió con la obligación y, con 122, dejó en el corro aroma de bolos suficientes para pasar el corte. Los registros se estancaron y hasta que saltaron Rubén Túñez y Mario Pinta a realizar su turno de tiradas los pinches apenas tuvieron trabajo, y eso que por el camino habían participado jóvenes con gran futuro como Marcos Sobejano o Miguel Hernando.

El primer jugador que dejó su pase a octavos prácticamente sentenciado fue Pinta. El taniego compensó sus manos más flojas con una sexta de 21 bolos, lo que le llevó a plantarse en una nada desdeñable cifra de 129 palos. Junto a él, Túñez estropeaba en las dos últimas tiradas un concurso que llevaba camino de colocarle entre los mejores. Ocho en la séptima y doce en la octava dejaron su ronda en 125.

El verdadero acelerón de la tarde lo dio Fran Rucandio. Dos manos de veinte para cerrar el tiro corto le dieron 73 palos a raya alta, un más trece que aprovechó el santanderino para tomar al asalto el liderato del campeonato gracias a su gran tarde birladora. Total, 134, con una última tirada de nueve y, este sí que sí, plaza privilegiada en la siguiente ronda. Junto a él realizó su tirada Rubén Haya, muy ancho de tiro y desacertado de birle y que, con 121, tendrá que esperar a hoy para ver si repite en la bolera el jueves.

Cerraron la tarde Manu Diego y Lolo Lavid. El de Las Fraguas lleva una temporada muy positiva, aunque de tiro corto estuvo demasiado irregular, sobre todo al pulgar. Desde los dieciocho metros continuó en la misma tónica, aunque su calidad de birle le hizo superar un caballo en la sexta mano para totalizar en la suma final de su concurso 131 bolos gracias a una mano de veinte bolos.

Turno de los favoritos

Jairo Arozamena abrirá hoy la segunda sesión del Nacional a las 15.00 horas. A partir de ese momento aparecerán poco a poco sobre el corro los favoritos, los gallos del corral, para los que un fallo es una sentencia. En definitiva, los que se deberían jugar el trofeo el viernes. Antes del descanso de las 18.00 horas, ya habrá bolistas importantes como Alfonso Díaz, Vicente Diego o el reciente semifinalista en El Millón, Jonathan García, pero será a partir de las 18.30 cuando cambie el paradigma. El subcampeón regional, Luis Vallines, tendrá que realizar su tirada en solitario por la baja del campeón de Madrid, Javier del Rivero, mientras que el otro jugador de fuera de Cantabria en el programa de la tarde, Ico Núñez, compartirá concurso con Manuel Domínguez. En los dos últimos concursos entrarán en juego los cuatro fantásticos: Jesús Salmón y Carlos García, primero, y Óscar González y Víctor González en el epílogo.