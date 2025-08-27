El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fran Rucandio, líder del Campeonato de España. Antonio 'Sane'
Bolos

Fran Rucandio manda en el Nacional

El santanderino, pese a estrellarse en una última tirada de nueve bolos, es el mejor tras la primera jornada con 134 palos

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00

Fran Rucandio es el primer líder del Campeonato de España de bolos 2025. El de Comillas, que ha jugado cedido en La Carmencita, derribó ... 134 palos para dominar en una tarde de registros discretos en la que la segunda plaza fue para Lolo Lavid, con 131 bolos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  2. 2

    El senderista fallecido en Tresviso es el empresario cántabro Gerardo Guijarro
  3. 3

    Un jubilado cántabro cobra en agosto de media 241 euros menos que un vasco y 181 por debajo de un asturiano
  4. 4

    El PP ya no ve «inviable» reparar los Galeones y presenta una moción para promover su arreglo
  5. 5 París De Noia y Panorama City, protagonistas de las fiestas de la Virgen de Valencia en Piélagos
  6. 6 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  7. 7

    La valdaliega que tanta felicidad cocinó en sus fogones
  8. 8

    La residencia de Rubayo alivia la demanda de la dependencia en Cantabria con 120 nuevas plazas
  9. 9 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  10. 10

    Santander acogerá el 7 de septiembre la Romería del Faro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Fran Rucandio manda en el Nacional

Fran Rucandio manda en el Nacional