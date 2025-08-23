Jesús Salmón se impone en el Torneo del Millón

Borja Cavia Santander Sábado, 23 de agosto 2025, 08:04 | Actualizado 08:20h. Comenta Compartir

Han cambiado mucho los bolos desde que aquel agosto de 1988 Miguel le ganara a Castanedo el primer Torneo del Millón. Ese día, el de los bolos verdes, jugadores, afición y juego iniciaban una comunión que ha sobrevivido a los avatares de la sociedad para recordar cada primer viernes de la Semana Bolística que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor porque, quizá, las intenciones eran diferentes. Ya no hay cheque de un millón, ni tampoco de 6.000 euros, pero el aroma añejo pervive en un torneo en el que en 2025 ha triunfado Jesús Salmón gracias a una sólida jornada que culminó al derrotar en la final a Óscar González.

El torneo había comenzado pronto, muy pronto, con las primeras rondas de octavos de final, unas eliminatorias en las que hubo pocas sorpresas. Y eso que Fran Rucandio, que ya dio guerra en el Regional, estuvo a punto de dar la sorpresa y obligó a Víctor a brillar a raya al medio para meterse en cuartos. Un total de 83 fueron los bolos del de Peñacastillo, que cerró la nómina de clasificados en una matinal en la que el duelo estrella fue el que puso frente a frente a Rubén Haya y Óscar González, un duelo de viejos conocidos en el que salió triunfador El Junco.

Ya por la tarde, en cuartos, Carlos Gandarillas entregó pronto la cuchara ante su tocayo Carlos García, que se citaba en semifinales con su ex compañero de Andros Óscar, verdugo de Marcos Sobejano. Después de que Salmón eliminase con solvencia a Jairo Arozamena la sorpresa llegó con la última cita vespertina, un concurso que Jonathan García bordó para dejar fuera a Víctor.

No es el Millón el torneo fetiche del de Guarnizo, que además se encontró con un rival que los pocos fallos que tuvo de tiro pudo compensarlos de birle y que, además, embocó en la séptima mano. Curiosamente, y teniendo en cuenta que Salmón no llegó a lanzar la última mano, el de Víctor fue el segundo mejor concurso de la tarde. Cosas del KO.

Con la bolera ya con mejor ambiente, abrieron la sesión nocturna Óscar y Carlos. Excompañeros de peña, ambos reeditaban la extraordinaria final del pasado año, y lo hicieron con un comienzo tímido, marcándose en la distancia y en el respeto a la raya alta. Que el zurdo birlaba dos bolas de uno en la segunda mano, el de Andros lo imitaba en la tercera. Fue al pulgar cuando García soltó ya el brazo para llegar al ecuador en positivo y un bolo por debajo de un Junco que tuvo en la subida de la cuarta su mayor aval hasta ese momento. La segunda parte del cara a cara ganó en igualdad, que no en buen juego, hasta que en la séptima mano

Carlos pinchó, Óscar derribó veinte con una última bola en la que él había cantado que caía uno y cayeron cinco (hasta pidió perdón) y, en la octava, el de Camargo no encontró el emboque salvador. El primer finalista estaba servido.

El Millón es también el torneo de los modestos, el de la oportunidad de codearse con los gallos a ocho manos, donde todos son más humanos. Esta vez el papel de 'outsider' le correspondió a Jonathan García, que tras un año complicado a nivel de peña contaba con el favor de la afición que pobló en buena medida (quizá menos de la deseada) el graderío de la Gerardo Castanedo.

El de Mazcuerras tenía enfrente a un jugador que nunca pasa de moda, que lo birla todo y que aspiraba a vencer en la cita por novena vez ocho años después de su último triunfo. Pronto el camargués tomó la delantera para, tras un mal birle de su rival en la segunda mano, llegar al cambio de raya con siete palos de margen. La diferencia se esfumó poco después, lo que dejó la resolución al pulgar con el de Andros con una unidad por delante y al respetable jaleando cada bola positiva de ambos (recordemos que El Millón es diferente hasta para eso). Jonathan pinchó en la penúltima y Jesús aprovechó para hincar el diente y dejar a su rival a tiro de 27 para pasar a la final. Demasiado, pese a los intentos de embocar.

La final ponía frente a frente a los campeones de los Campeonatos de parejas, los últimos 30 años de bolos resumidos en dos leyendas que se jugaban recuperar el cetro del KO siete años después de que uno de los dos, El Junco, lo ganara por última vez. Golpeó primero el camargués, que se anotó la ventaja moral tras arrancar seis bolos por delante de su rival (13-19). A la mano se estiró Jesús para sostener sus peores manos al pulgar y llegar a la mitad de la resolución con tres bolos de ventaja.

El tiro largo iba a dictar sentencia, la resistencia después de una maratoniana jornada iba a ser clave para decantar la balanza. A la mano Salmón recuperó sensaciones de tiro y birle para llegar a las últimas seis bolas de tiro con siete a su favor. El Junco, claro, no se iba a rendir, pese a que en la bajada no tuvo su concurso. Tras subir diez en la última birló dos bolas de dos y uno, con lo que mandaba a ganar a su rival a trece bolos. Jesús sufrió, pero un birle de cinco le dejó a tiro de dos panojazos un torneo que volvía a sus dominios ocho años después.

