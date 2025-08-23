El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marta Castillo birla en la bolera de El Carmen durante la disputa del Campeonato Regional el pasado 10 de agosto. Sane

Marta Castillo defiende desde hoy su título en el Nacional femenino

La corraliega es la rival a batir en una cita que se prevé de grandes registros y en la que Iris Cagigas y Laura Abascal serán sus máximas rivales

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

La categoría femenina tiene la fortuna, o la desventaja, de resolver casi todo lo importante en el mes de agosto. La última jornada de ... Liga, la final de Copa, el Regional individual, el de Parejas y el Campeonato de España se disputan en apenas tres semanas en las que llegar en forma es la clave para lograr un sobresaliente, un aprobado o un suspenso. El Nacional arranca hoy en Maliaño y Orejo a las 15.00 horas con la participación de dieciocho jugadoras, las dos primeras vueltas y un nombre sobrevolando los corrillos, el de Marta Castillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por grabar a chicas duchándose en un gimnasio de Santander
  2. 2

    Cerrada la playa de Galizano por un brote de gastroenteritis en trece menores
  3. 3 La ordenanza de aparcamiento de Laredo se activará en la Semana Santa de 2026
  4. 4

    «La de Saúl ha sido una de las decisiones más duras que he tenido que tomar»
  5. 5 El mercado romano, los fuegos artificiales y la música vuelven a Santander para Los Mártires
  6. 6

    Del récord de calor a una tromba histórica, el agosto más extraño en Cantabria
  7. 7

    Denunciadas dos mujeres en Santander por ejercer como guías turísticas sin autorización
  8. 8 Casares cree que Santander se inunda por las obras que hace el Ayuntamiento
  9. 9

    El puente entre Aspla y Sniace quedará cortado durante los cuatro años de obras del soterramiento
  10. 10

    «En Cantabria hay que dejarse fascinar por el paisaje, porque es realmente infinito»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Marta Castillo defiende desde hoy su título en el Nacional femenino

Marta Castillo defiende desde hoy su título en el Nacional femenino