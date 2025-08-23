Marta Castillo defiende desde hoy su título en el Nacional femenino

La categoría femenina tiene la fortuna, o la desventaja, de resolver casi todo lo importante en el mes de agosto. La última jornada de ... Liga, la final de Copa, el Regional individual, el de Parejas y el Campeonato de España se disputan en apenas tres semanas en las que llegar en forma es la clave para lograr un sobresaliente, un aprobado o un suspenso. El Nacional arranca hoy en Maliaño y Orejo a las 15.00 horas con la participación de dieciocho jugadoras, las dos primeras vueltas y un nombre sobrevolando los corrillos, el de Marta Castillo.

La corraliega no deja escapar un campeonato individual desde que Iris Cagigas le derrotara en la final del Nacional disputado en Ontoria en 2023. Marta juega en casa, en la bolera de su peña, y después de arrasar en parejas junto a Rebeca Bustara e imponerse a Iris en el Regional de Las Fraguas hace quince días. El torneo se resolvió con la última bola, una prueba de que hay vida más allá de Castillo.

Y es que, pese al dominio de la de Camargo, el torneo tiene muchas teclas que dominar para que al final la sinfonía sea la adecuada para las jugadoras. Cinco vueltas, dos días de competición y la presión de un Nacional en el que el techo de madera será elevado son condicionantes suficientes para que cualquier fallo sea una condena. Además de Castillo e Iris, en el panel de favoritas aparecen Laura Abascal o Andrea Gómez, integrantes del podio en el Regional, mientras que en un segundo escalón parten con opciones de colarse entre las primeras Noemí Pelayo, Rebeca Bustara, Judit Bueno, siempre destacada en el Nacional, o Naomi Solórzano.

La única participantes de otra territorial, Lourdes Díaz de Bustamante, abrirá la competición en Maliaño junto a la jugadora de Deva Sara Liaño, mientras que en El Ferial las encargadas de estrenar la arena serán Silvia Fernández y Anna Castillo, dos debutantes. Savia nueva para un campeonato que tendrá su fase final mañana domingo a partir de las 16.00 horas en la Gerardo Castanedo. Además de Fernández y Castillo competirán bolistas de nueva hornada como Águeda Peña, Águeda Cagigas o Valvanuz Fernández.

Una cita que no permitirá tropiezos a las favoritas y que pondrá un punto y seguido a una temporada femenina dominada por Castillo y con el denominador común de los altos registros en todos los torneos.