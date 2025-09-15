El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Marta Castillo y Rebeca Bustara, campeonas del Regional de parejas tras arrasar en el torneo disputado en Monte. Antonio 'Sane'
Bolos

Marta Castillo y Rebeca Bustara arrasan en el Nacional de parejas

La dupla de Camargo domina en la primera edición de la historia del torneo y supera en el tanteador final a Laura Abascal y Andrea Gómez

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

Todos los títulos oficiales de la categoría femenina tienen un nombre común, el de Marta Castillo. La jugadora de Camargo completó el póquer en la ... bolera de Los Chopos al imponerse en el primer Campeonato de España de la categoría junto a Rebeca Bustara, con la que ya ganase en agosto el de Cantabria. Como aquel día, la subcampeona es la dupla de Peñacastillo formada por Laura Abascal y Andrea Gómez, que pese a sus grandes registros no pudieron soportar el infernal ritmo de las de Camargo.

