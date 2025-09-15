Marta Castillo y Rebeca Bustara arrasan en el Nacional de parejas

Todos los títulos oficiales de la categoría femenina tienen un nombre común, el de Marta Castillo. La jugadora de Camargo completó el póquer en la ... bolera de Los Chopos al imponerse en el primer Campeonato de España de la categoría junto a Rebeca Bustara, con la que ya ganase en agosto el de Cantabria. Como aquel día, la subcampeona es la dupla de Peñacastillo formada por Laura Abascal y Andrea Gómez, que pese a sus grandes registros no pudieron soportar el infernal ritmo de las de Camargo.

Y es que ya en el primer concurso Castillo y Bustara tomaron la delantera gracias a un gran concurso de 281 bolos. En el estreno matinal aguantaron el tirón Naomi Solórzano y Judit Bueno, que con 264 avanzaban a la segunda vuelta como segundas. Fue en esas primeras ocho manos en las que Gómez y Abascal se dejaron buena parte de sus opciones de título al no pasar de 234 palos, toda vez que en el segundo, en la Severino Prieto, reaccionaron con 301 y avanzaron a la sesión de tarde como segundas a 27 bolos de las líderes, que repitieron los 281 de su primera tirada. Si no fallaban, el título era suyo.

Las semifinales sirvieron para reafirmar el dominio camargués. Marta y Rebeca crecieron en juego y cifras, superaron los 300 bolos en los dos concursos disputados y terminaron con 1173 bolos, un registro que será difícil de superar en ediciones venideras de la competición. Las subcampeonas se quedaron en 1078, mientras que completaron el podio Solórzano y Bueno, también de Peñacastillo, y la otra pareja de Camargo formada por Cristina Cabielles y Noemí Pelayo.

Con la Copa Federación todavía por disputar, las camarguesas cierran el curso con los dos torneos de parejas, la Liga, la Supercopa y la Copa Apebol en su haber como equipo, con los título de parejas para Castillo y Bustara y con los campeonatos individuales logrados por una jugadora corraliega que amenaza con romper todos los registros de la categoría.