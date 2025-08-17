Óscar y Salmón mandan en el Nacional de parejas

Jesús Salmón y Óscar González mandan en el Nacional de parejas con 24 bolos de ventaja sobre Víctor González y Rubén Haya. Tras la disputa ... de las dos primeras vueltas, disputadas en Riaño de Ibio y Mazcuerras, los de Andros parten hoy como favoritos para hacerse con el torneo.

La cita ponía frente a frente a los vigentes campeones regionales, Jesús Salmón y Óscar González, ante los defensores de este título nacional y la pareja que perdió su hegemonía en la modalidad en el título cántabro formada por Víctor y Haya. Allá por inicios de julio los de Andros fueron mejores en Orejo gracias a su competitividad y capacidad birladora, virtudes innatas que iban a necesitar para buscar el doblete ante la mejoría de sus rivales, especialmente de González. Más allá de los combinados favoritos, por detrás aparecían Carlos García y Gabi Cagigas, también en mejor forma que hace mes y medio, o la dupla de la Bolística formada por Lolo Lavid y Jairo Arozamena.

Fueron Camargo y Peñacastillo las peñas que comandaron la clasificación tras la primera vuelta. Carlos y Gabi llegaron a los 251 bolos, una cifra que no parecía alta, aunque el tipo de bolera invitaba a pensar que los registros no iban a ser especialmente elevados. José Manuel González y Mario Pellón se quedaron en 247 palos.

El marcaje entre favoritos comenzó con los de Andros en Mazcuerras y los de Peñacastillo en Ibio. Las complicaciones de la bolera quedaron reducidas al mínimo ante el vendaval de Óscar y Salmón, dos clásicos que nunca pasan de moda y que con 284 bolos acabaron la primera ronda de tiradas como líderes. No se quedaron lejos Víctor y Haya, que con 273 aguantaron el tirón a la espera del cierre de la tarde. Y es que once palos en un torneo de parejas son casi insignificantes. Sin embargo, la segunda vuelta sólo sirvió para aumentar la distancia, para que los veteranos rompiesen la igualdad y tomasen una ventaja de 24 bolos que se antoja ya importante de cara a la resolución del torneo gracias a sus 270 bolos. Sus rivales se quedaron en 257, mientras que la tercera plaza es para la pareja de Camargo a tan sólo tres bolos de sus predecesores tras una gran segunda vuelta en la bolera de Mazcuerras.

Esta tarde las cuatro primeras parejas se volverán a ver las caras en Riaño de Ibio para la disputa de las semifinales y de la final, una sesión bolística que arrancará a las 15.30 horas.