Óscar González lanza una bola en esta primera jornada del Nacional de parejas. SANE
Bolos

Óscar y Salmón mandan en el Nacional de parejas

Los campeones regionales dejan dos grandes tiradas y lideran el torneo con 24 bolos de ventaja sobre Víctor González y Rubén Haya

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

Jesús Salmón y Óscar González mandan en el Nacional de parejas con 24 bolos de ventaja sobre Víctor González y Rubén Haya. Tras la disputa ... de las dos primeras vueltas, disputadas en Riaño de Ibio y Mazcuerras, los de Andros parten hoy como favoritos para hacerse con el torneo.

