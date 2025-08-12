Peñacastillo y Deva completan el podio en la Liga Femenina
Torrelavega, Covadal, Los Remedios y Casar certifican su pase a la Copa Federación tras una última jornada en la que venció el colista, Castilla Hermida
Santander
Martes, 12 de agosto 2025, 02:00
La Liga Femenina finalizó el pasado fin de semana en una jornada con dos partidos destacados, el de la victoria de Peñacastillo (1-5) en ... el Barrio de Arriba ante Covadal, que le permite superar a Atlético Deva para acabar segundo en la tabla, y el segundo triunfo liguero, y de sus dos temporadas de historia, de Castilla Hermida, que superó a domicilio a Carandía por 2-4.
Un final en el que Camargo sumó una victoria más y que completa el torneo con las de Maliaño como campeonas, Peñacastillo y Deva completando el podio y Torrelavega, Covadal, Los Remedios y Casar en las posiciones que dan derecho a disputar la Copa Federación.
Por la parte baja, tanto las peñas novatas como las compuestas por bolistas más jóvenes han crecido a lo largo de un curso femenino que tocará a su fin, en cuanto a las competiciones colectivas se refiere, con la disputa de la Copa allá por el mes de septiembre en tierras madrileñas. Será el último campeón del año en la categoría femenina.
