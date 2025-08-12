Peñacastillo y Deva completan el podio en la Liga Femenina

La Liga Femenina finalizó el pasado fin de semana en una jornada con dos partidos destacados, el de la victoria de Peñacastillo (1-5) en ... el Barrio de Arriba ante Covadal, que le permite superar a Atlético Deva para acabar segundo en la tabla, y el segundo triunfo liguero, y de sus dos temporadas de historia, de Castilla Hermida, que superó a domicilio a Carandía por 2-4.

Un final en el que Camargo sumó una victoria más y que completa el torneo con las de Maliaño como campeonas, Peñacastillo y Deva completando el podio y Torrelavega, Covadal, Los Remedios y Casar en las posiciones que dan derecho a disputar la Copa Federación.

Por la parte baja, tanto las peñas novatas como las compuestas por bolistas más jóvenes han crecido a lo largo de un curso femenino que tocará a su fin, en cuanto a las competiciones colectivas se refiere, con la disputa de la Copa allá por el mes de septiembre en tierras madrileñas. Será el último campeón del año en la categoría femenina.