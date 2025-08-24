El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Marta Castillo ha ganado todos los títulos oficiales individuales desde 2023. Sane
Bolos

Marta Castillo revalida su título de campeona de España

La corraliega derribó una media de 147 bolos por concurso

Borja Cavia

Maliaño

Domingo, 24 de agosto 2025, 21:02

Todo, en la vida, llega en el momento justo. Y en el deporte, que no deja de ser parte de la vida, pasa lo mismo. ... Hubo una época, no tan lejana, que a Marta Castillo se le puso cara de segundona, de eterna subcampeona. Que sí, que juega muy bien, pero que no remata los triunfos. Ojo, para entonces ya había tocado el primer lugar del cajón, pero bastaron un par de segundos puestos en campeonatos y perder varias finales del circuito para encajarla en esa casilla. Lo que no sabían los que lo hacían era que aquello era sólo parte del aprendizaje. Que Marta era joven, mucho, que tenía muchos años por delante y que sólo estaba afilando el colmillo para morder la yugular de los trofeos cuando estuviera preparada. Y ahora lo está, claro que lo está. Desde que Iris Cagigas ganara el Nacional en Ontoria en 2023 todos los títulos individuales oficiales tienen el mismo nombre, el mismo apellido y la misma zurda de seda. De Los Corrales a la gloria, pasando por Maliaño para alzar al techo abierto de la Gerardo Castanedo el trofeo del Campeonato de España femenino, ganado con remontada, con temple, con paciencia y con la suerte, por qué no decirlo, que sólo tiene la que arriesga para ganar.

