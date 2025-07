El Regional de Primera se presenta hoy con la duda de su celebración

Borja Cavia Santander Martes, 15 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Con la duda todavía en el horizonte de si las bolas pisarán la caja o no, el Campeonato Regional de Primera Categoría individual se ... presenta en la jornada de hoy en un evento previsto en principio en la sede del Banco Santander, en la calle Hernán Cortés de Santander, y que finalmente se celebrará a las 12.00 horas en la bolera Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto. La puesta de largo tendrá lugar pese a que todavía no está confirmado si la competición se jugará o no.

Y eso que la jornada de ayer fue frenética, con conversaciones cruzadas por la ausencia de dietas, y que tiene en vilo a todo el mundo de los bolos. La realidad es que todas las partes quieren que los bolos rueden el viernes en Cueto y Peñacastillo (la bolera auxiliar). Tras los comunicados de ambas partes y la ausencia de citas entre los protagonistas la pasada semana, la organización ha decidido sacar adelante la presentación, aunque no será en la ubicación prevista sino en la misma bolera donde, el próximo viernes a las 15.00 horas, se plantarán los bolos. Ahora mismo la posibilidad de que haya Regional parece más cercana, aunque todo pasa por encontrar la manera de satisfacer las peticiones de los bolistas, que solicitan 75 euros por día de juego, lo que supondría un montante total de 1.800 euros, una cifra que va más allá de un asunto económico. Y es que, en su comunicado, los jugadores se defendieron aludiendo a las últimas decisiones de la asamblea, a la que acusaron de ir en contra de los bolistas de Primera Categoría y contra la élite de los bolos.

