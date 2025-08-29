El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Campeonato de España de Bolos en Maliaño

Sigue el minuto a minuto del Campeonato de España de Bolos en Maliaño

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:16

16:12

A continuación realizarán su tirada Lolo Lavid (Bolistica), que cuenta con 260 bolos, y Manuel Domínguez (Borbolla), que acumula 265.

16:11

Bolos de los dos primeros protagonistas de la tarde.

Jesús Salmón: 255 + 132= 387 bolos

16:10

Aprieta Jairo con 19 bolos en la octava para terminar con 132.

16:07

13 para Jesús Salmón en la última. El camargués finaliza su concurso de cuartos de final con 132 bolos.

16:00

No falla a la mano de tiro largo Jairo. 100 bolos en seis manos.

15:56

19 en la sexta tirada para Salmón, que acumula 99 bolos en seis manos, más nueve.

15:49

Bola de uno de Jairo para acabar de tiro corto. A medio concurso, 67 bolos.

15:46

No acierta Salmón con las dos últimas bolas de birle en la cuarta mano. Finaliza a raya alta con 69 palos.

15:39

Otros 18 para el de la Bolística. Ambos igualan a 36 tras dos manos.

15:36

Aprieta Salmón con 21 bolos en la segunda tirada. 36 en dos manos. Jairo derribó 18 en la primera.

15:30

Mala suerte para el camargués en su primera mano al dejar una bola en la caldera.

15:29

Arrancan los cuartos de final. Al tiro, Jesús Salmón.

15:27

En caso de llevarse el triunfo, Víctor González sumaría su sexto título, el quinto consecutivo. Para Carlos García sería el primero,

15:26

Se espera un lleno absoluto en la bolera a medida que avance la tarde, la más importante del curso bolístico.

15:19

Completan la ronda de cuartos de final Óscar González con 266 bolos, Fran Rucandio con 266, Manuel Domínguez con 265 y Lolo Lavid con 260.

15:11

El líder es Víctor González, que con sus 296 bolos aventaja en trece a Carlos García. Ambos parten como grandes aspirantes al título.

15:06

Jesús Salmón y Jairo Arozamena serán los encargados de abrir los cuartos de final. El camargués cuenta con 255 bolos, mientras que el corraliego suma 257.

14:59

Buenas tardes

Bienvenidos a la retransmisión de la fase final del Campeonato de España de bolos que arrancará a las 15.30 en la bolera Gerardo Castanedo de Maliaño

Actualización disponible

