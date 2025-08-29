Sigue el minuto a minuto del Campeonato de España de Bolos en Maliaño
Santander
Viernes, 29 de agosto 2025, 15:16
16:12
A continuación realizarán su tirada Lolo Lavid (Bolistica), que cuenta con 260 bolos, y Manuel Domínguez (Borbolla), que acumula 265.
16:11
Bolos de los dos primeros protagonistas de la tarde.
Jesús Salmón: 255 + 132= 387 bolos
Jairo Arozamena: 257 + 132= 389 bolos
16:10
Aprieta Jairo con 19 bolos en la octava para terminar con 132.
16:07
13 para Jesús Salmón en la última. El camargués finaliza su concurso de cuartos de final con 132 bolos.
16:00
No falla a la mano de tiro largo Jairo. 100 bolos en seis manos.
15:56
19 en la sexta tirada para Salmón, que acumula 99 bolos en seis manos, más nueve.
15:49
Bola de uno de Jairo para acabar de tiro corto. A medio concurso, 67 bolos.
15:46
No acierta Salmón con las dos últimas bolas de birle en la cuarta mano. Finaliza a raya alta con 69 palos.
15:39
Otros 18 para el de la Bolística. Ambos igualan a 36 tras dos manos.
15:36
Aprieta Salmón con 21 bolos en la segunda tirada. 36 en dos manos. Jairo derribó 18 en la primera.
15:30
Mala suerte para el camargués en su primera mano al dejar una bola en la caldera.
15:29
Arrancan los cuartos de final. Al tiro, Jesús Salmón.
15:27
En caso de llevarse el triunfo, Víctor González sumaría su sexto título, el quinto consecutivo. Para Carlos García sería el primero,
15:26
Se espera un lleno absoluto en la bolera a medida que avance la tarde, la más importante del curso bolístico.
15:19
Completan la ronda de cuartos de final Óscar González con 266 bolos, Fran Rucandio con 266, Manuel Domínguez con 265 y Lolo Lavid con 260.
15:11
El líder es Víctor González, que con sus 296 bolos aventaja en trece a Carlos García. Ambos parten como grandes aspirantes al título.
15:06
Jesús Salmón y Jairo Arozamena serán los encargados de abrir los cuartos de final. El camargués cuenta con 255 bolos, mientras que el corraliego suma 257.
14:59
Buenas tardes
Bienvenidos a la retransmisión de la fase final del Campeonato de España de bolos que arrancará a las 15.30 en la bolera Gerardo Castanedo de Maliaño
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
-
1
-
2
- 3 Díaz Ayuso, de Madrid a Ruiloba para entregar un premio a Alfonso Ussía
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.