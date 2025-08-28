Víctor y Carlos inician su duelo por el Nacional

Víctor González y Carlos García iniciaron ayer su duelo por el Campeonato de España en Maliaño. Si el zurdo había roto los registros anteriores con ... 143 bolos, el defensor del título se estiró todavía más y, pese a una queda, finalizó con 144 palos, una diferencia mínima entre dos jugadores que prometen mantener el duelo hasta las últimas bolas.

Con Fran Rucandio como líder, la jornada ponía frente a frente a todos los primeros espadas, los gallos del corral en busca de una bolada que les diera moral para afrontar el resto del torneo. Todos menos, uno, el vigente campeón, el ganador de los últimos cinco Nacionales, un Víctor González que tenía claro que, en una carrera de fondo, nadie le ha derrotado desde que Pedro Gutiérrez lo hiciera en el Regional de 2023, mientras que el último que le arrebató un Nacional fue Óscar González en 2020.

Tras las primeras tiradas de la tarde parecía ya claro que el corte iba a ser superior a los 117 palos que necesitó Iván Gómez para avanzar a octavos el pasado año en Treceño. La referencia eran los 120 de Alfonso Díaz, que estropeó en las dos últimas manos un concurso que iba para más. Pese a una bola queda Jairo Arozamena se plantó en los 130, uno menos que los derribados por un Jonathan García en estado de gracia. Superado el descanso de media tarde quedaban siete jugadores por delante tras la baja de Javi del Rivero y la tirada del campeón asturiano Ico Núñez, un elenco que abrió Luis Vallines con cuatro irregulares manos con la raya alta. Mejor de tiro largo, el subcampeón regional estará esta tarde en el corro, aunque lejos de los mejores.

El ocaso de la sesión puso frente a frente a los cuatro grandes nombres de la madera. La capacidad birladora mantuvo en la pelea durante las ocho manos a Jesús Salmón, que acabó con 134 frente a los 143 de Carlos García, su compañero de concurso, que aceleró en una gran última mano en la que derribó 22 tras dejar sus tres bolas a apenas dos metros de los bolos. El campeón arrancó con su participación con un bolo cruzado frenando su primera bola del concurso. Pese a ello, Víctor alternó altibajos de tiro con sólo altos de birle para llegar a raya alta con 69 palos. A su lado, Óscar sufría en la baja para llevar menos cinco en las mismas tiradas. En un alarde de pulso para tocar el primero el de Peñacastillo cogió vuelo en ambos lados del corro para ponerse primero con 144 bolos, una cifra que deja claro que el Nacional es cosa de los mismos que el año pasado. El Junco de tiro largo si fue El Junco y, tras derribar 78, terminó con 133 bolos.

Finalmente el décimosexto jugador clasificado fue Alfonso Díaz, lo que dejó el corte en 120 bolos. El corraliego abrirá esta tarde, junto a Rubén Haya, la ronda de octavos de final a las 15.00 horas. Otra larga jornada que tendrá su punto álgido con la tirada final entre Víctor González y Carlos García.