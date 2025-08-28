El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Carlos García, durante su tirada de ayer. Antonio 'Sane'
Bolos

Víctor y Carlos inician su duelo por el Nacional

Campeón y subcampeón de 2024 avanzan a octavos con un bolo de diferencia en una jornada que deja la nota de corte en los 120 palos

Borja Cavia

Borja Cavia

Maliaño

Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

Víctor González y Carlos García iniciaron ayer su duelo por el Campeonato de España en Maliaño. Si el zurdo había roto los registros anteriores con ... 143 bolos, el defensor del título se estiró todavía más y, pese a una queda, finalizó con 144 palos, una diferencia mínima entre dos jugadores que prometen mantener el duelo hasta las últimas bolas.

