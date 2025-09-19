Víctor González y Marta Castillo ganan el torneo de boloos del PRC y mantienen su hegemonía este curso El de Peñacastillo doblega con la última bola del concurso a Jesús Salmón, mientras que la corraliega se impone a Andrea Gómez

Borja Cavia Santander Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

Ganar, en cualquier deporte, es muy complicado. Hacerlo ante el favorito es todavía más, aunque seas una leyenda de la modalidad. Quizá por eso ayer Víctor González se impuso en el Torneo del PRC masculino disputado en Polanco tras superar por un bolo y con la última bola a Jesús Salmón, que lideró la final durante más de siete manos. En categoría femenina fue Marta Castillo la triunfadora al imponerse a Andrea Gómez.

El torneo tenía dos favoritos claros, Víctor González y Carlos García, los hombres que se han repartido buena parte de los torneos del curso. El de Peñacastillo y el zurdo eran los últimos hombres en saltar al corro en una tarde en la que sólo los dos mejores avanzaban a la final. Y, claro, con en una competición así saltar a la arena en los últimos lugares tiene más desventajas que ventajas, porque de los seis primeros bolistas raro es que alguno no logre hacer bolada. Ayer fueron dos los que marcaron el camino a superar por los dominadores del año, Iván Gómez y Jesús Salmón. El de Zurita se fue hasta los 133 bolos, mientras que el de Andros, con 135, se colocó en cabeza a la espera del último concurso de cuartos.

Pese a empezar con dos manos de doce, Víctor creció en su juego para acelerar en una gran sexta mano y colocarse con 109 a falta del pulgar, donde completó otros 30 palos para acabar con 139. A su lado, una queda y dos bolas que se le colaron entre uno y dos congelaron el juego de Carlos, que no pasó de los 115.

En la final era el camargués el que marcaba el ritmo, que el iba por delante en el orden de tiradas. Salmón se exhibió de birle en la primera parte del concurso para colocarse por delante de un Víctor que, con una bola queda, sufrió para llegar vivo al ecuador de la resolución. De tiro largo cambió el panorama y fue el camargués que el resistió los envites de su rival, que llegó con diecinueve bolos por delante en la octava para llevarse el trofeo de campeón. González resolvió de tiro con tres bolas de tres, una de ellas de caja, y remató con el último birle. Un bolo le dio otro torneo más este curso.

Antes de la masculina llegó el turno de la final femenina, un cara a cara entre Andrea Gómez y Marta Castillo en el que la de Casar iba por delante en el turno de tiradas. Campeona Regional y de España tanto a nivel individual como de parejas, la corraliega partía como favorita en una bolera que no iba a regalar nada. Para ganar a la de Camargo tienes que hacer ocho manos casi perfectas, una máxima que no cumplió Andrea en un duelo discreto en cuanto a número de bolos, salpicado por las quedas, y en el que la Castillo terminó por imponerse con relativa holgura en la última tirada gracias a su efectividad de tiro y a la casi ausencia de fallos birladores. Otro torneo más para la triunfadora de 2025.