Víctor tampoco falla en el Mozuco

Víctor González se llevó ayer un accidentado Mozuco de Cayón después de imponerse en la final a Carlos García. El torneo tuvo que ser detenido unos minutos durante la segunda semifinal por la lluvia, pero el buen trabajo de la organización logró sacar adelante la cita.

El torneo se jugaba bajo el sistema del KO. El favorito, como siempre o casi siempre, era Víctor González, aunque el hecho de no arrastrar los bolos durante todas las rondas equilibraba un cartel en el que también partían con opciones Carlos García o Jesús Salmón.

Precisamente el zurdo fue uno de los primeros en saltar al corro para enfrentarse en la primera eliminatoria a Lolo Lavid, un duelo de viejos conocidos en el que además de a los bolos del rival los jugadores se enfrentaron al calor reinante en el corro de La Alameda. Fue de tiro largo desde donde el zurdo tomó distancia, sobre todo tras una quinta mano que le permitió romper la igualdad con la que ambos llegaron a raya alta.

En la segunda eliminatoria la balanza se decantó primero. Y es que Carlos Gandarillas embocó en la primera mano, lo que le permitió gestionar la ventaja que cogió sobre Marcos Sobejano. Al final, el de Sobarzo se impuso con comodidad. El gran aspirante al trofeo tenía como primer rival a su compañero en Peñacastillo Mario Pellón. Pese a una bola queda en la primera tirada, Víctor dominó la ronda con solvencia hasta la sexta mano, en la que el de Torrelavega se puso a dos bolos. Fue nadar para morir en la orilla, toda vez que González apretó al pulgar para avanzar a semifinales, donde se iba a ver con Jesús Salmón o con Rubén Túñez. Fue el de Riotuerto el que, con un emboque en la cuarta mano, tomó distancia para finalizar nueve palos por delante.

En una bolera exigente, que pedía arrimar la madera entre sí, el público ya atisbaba un duelo entre los dos grandes jugadores de la temporada, Carlos y Víctor. El zurdo aceptó el desafío a la primera y, pese a arrancar las semifinales de manera tímida, con 29 bolos a la mano, los 46 derribados al pulgar y una bola queda de Gandarillas convirtieron la segunda parte del concurso en un trámite. Tras un parón por la lluvia, Víctor no dio tregua a Túñez, lo que desembocó en una final en la que el de Peñacastillo orientó la victoria a su favor en la tercera mano, un triunfo que se llevó por cinco bolos.