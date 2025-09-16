Luces y sombras en el inicio de la caza en la Reserva
Arabedes, en donde se abatieron ocho jabalíes, y San Cifrián, que dio tres ejemplares, fueron las mejores cacerías en el arranque de la temporada
Santander
Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00
Con algunas luces y con bastantes sombras. Así, como casi todos los años, se desarrolló este fin de semana el inicio de la temporada ... de caza de jabalí en la Reserva del Saja. Después de meses de espera y de perreo, los cazadores retornaron a los montes con expectativas altas y con unos resultados en su mayor parte discretos, aunque acordes a las malas condiciones que en estas fechas presentan los montes, con la maleza aún muy alta y con bastante calor.
Pese a todo, hubo algunas cacerías que fueron muy buenas, como la desarrollada en el monte de Arabedes, en la que la cuadrilla de Luis Javier Gómez hizo el cupo al tumbar ocho jabalíes. También en San Cifrián se llegó al cupo. La cuadrilla que dirige Joaquín de la Fuente abatió los tres ejemplares autorizados. En La Bacera (José Manuel González) y Hayedo Tejeo (Víctor Fernández), se movieron jabalíes y se consiguió hacer un doblete en cada una de ellas, lo mismo que en Sobrebodia (Emilio Casares) y Margaperas (María Ángeles Molleda). En otros casos, como en Fresneda, Rozalén, Viaña, Dobra El Mazo, Izara, Soligote, Barcenilla, Raíz Acebal, Bicobres Norte, Barajo o Bárcena Verdujal, las cuadrillas se bajaron con un ejemplar para abrir la temporada.
