En 2007, fue uno de los héroes de aquella primera edición que sobrevivió a la ventisca, al granizo... «Creo que tuve una mano dormida casi ... un mes», rememora entre risas Ángel Díaz (Ribadesella, 1952). Por aquel entonces, tenía 56 años. Y mañana, con 72, volverá a estar en la línea de salida de la prueba de bicicleta de montaña. Entre medias, no se ha perdido ni una para sumar ya dieciséis. Por lo tanto, es uno de los sumos sacerdotes del infierno. Una de las voces más autorizadas en Los 10.000 del Soplao. A un debutante que mañana encare la prueba, Díaz le da un consejo. «Que guarde. Hay tiempo para apurar. Porque en algún momento lo va a pasar mal».

-¿Cómo le dio por participar en Los 10.000 del Soplao aquella primera vez?

-Me gustan la bici de montaña y los retos. Y me enteré por gente de Ribadesella que iba a haber una prueba en Cabezón muy dura. Vine a conocer el recorrido un mes antes. Me gustó y aquí que vine.

-¿Qué recuerda de esa primera edición?

-Fue durísima. Pero fue lo que me enganchó. Teníamos que parar en los puertos, por la ventisca y el granizo. Fue una cosa exagerada. Creo que tuve una mano dormida durante casi un mes (risas). Pero pude terminar. Otros amigos míos no pudieron, y quisieron volver el año siguiente a acabar la carrera. Así que vine con ellos... Y yo he vuelto todos los años.

-Lo más bonito del Soplao es...

-La gente de los pueblos. Cómo se integra en la prueba. Yo soy de Ribadesella y allí tenemos el Descenso del Sella. Es una prueba que se parece mucho a esta.

-Y de las 16 ediciones que lleva a cuestas, tendrá algún recuerdo malo...

-Hubo un año que tuve una pájara. Llevé poca comida (la mía es sin gluten). Y no coincidí con mi esposa para los avituallamientos. Lo pasé muy mal. Y me dije que qué pintaba yo aquí con esta edad. Pero eso lo dije una semana (más risas). Estoy enamorado de esta prueba. En diciembre ya empiezo a pensar en el Soplao y a ponerme en forma. E intento traer a más gente aquí.

-Su experiencia le convierte en un sabio de esta prueba. ¿qué consejo le daría a alguien que mañana esté en la salida por primera vez?

-Que guarde. Porque en algún punto de la carrera lo va a pasar mal. Mucha gente va mal por la cabeza. Parece que vamos a tener suerte con el tiempo, pero si llueve, si sales y llegas lloviendo, hay que tener fuerza de voluntad. Hay que guardar energías. Hay tiempo para apurar y llegar a la meta.

-¿Cuál es el punto clave en el recorrido actual de la prueba de bicicleta de montaña?

-Antes lo era la subida a Fuentes, pero ahora está cerca de la salida. Aún estás fresco. Pero el Negreo... Y su segunda parte, y luego Monte Aa... Yo, si paso el segundo Negreo, como si tengo que ir ya de rodillas (más risas). Sobre todo, lo peor son las bajadas si llueve.

Preparativos «Soy un enamorado de esta prueba. En diciembre ya empiezo a ponerme en forma»

-¿Y cómo ha sido su evolución como participante del Soplao en estos años?

-Antes no podía entrenar mucho. Hasta los 68 años solo salía los domingos. Toda la vida me dediqué a la electrónica y luego tuve una pequeña empresa de piscinas y chimeneas. Ahora estoy jubilado. En El Soplao empecé con 56 años y ahora tengo 72. Me han puesto siempre en la salida con los veteranos. Mi mejor marca es sobre las diez horas. El año pasado, hice 12. Quedé el 800 o así.

-¿Y en casa? ¿No le dicen que ya es hora de dejar de darse semejante paliza por los montes de Cantabria?

-No. Y por suerte, me apoyan todos. Todos son deportistas y salimos todos juntos. Dos de mis tres hijas ya han hecho el Soplao. Tengo cinco nietos y dos bisnietos. Y tres de mis nietos son piragüistas.

-¿Hasta cuándo estará Ángel Díaz en la salida de Los 10.000 del Soplao?

-Mañana es la décimo séptima, y tengo la intención de llegar hasta las 20 ediciones.