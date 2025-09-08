El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Matthew Peace, ganador de la Vuelta, en plena ascensión a la cuesta de La Atalaya. Sportpublic
Ciclismo

Espectáculo en la puerta de casa

La Atalaya sirve de escenario del final de la Vuelta a Cantabria júnior

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Lo bueno si breve... dos veces bueno. Eso dice el poeta, pero en deporte no se crean que es muy cierto. La cuesta de La ... Atalaya, en pleno corazón santanderino, no tiene más de 500 metros mal contados. En términos de ciclismo no es gran cosa, pero las piernas revientan y el corazón pide paso a punto de salirse del pecho. «Se me ha hecho corta. No por el esfuerzo, sino por el ambiente», decía Matthew Peace, el espigado corredor británico que ayer se proclamó ganador de la Vuelta a Cantabria júnior UCI con todo merecimiento. Vestía el amarillo de campeón y fue el último de los 92 supervivientes de la ronda en tomar la salida junto al Ayuntamiento de Santander para recorrer los 900 metros -primero un tramo de llano- de la cronoescalada final de la carrera. «Sabía que se me podía dar bien», reconocía Aitor Martínez (Polti), el ciclista que menos tiempo empleó en recorrer los 900 metros totales de agonía y bullicio en una mañana de domingo en la que los vecinos de la capital disfrutaron de un espectáculo en la puerta de casa. Porque este muro urbano con tradición ciclista de más de setenta años permite abrir la puerta o la ventana y escuchar los jadeos del corredor que se exige al máximo para superar las rampas de más de un 14% de desnivel.

