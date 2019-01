Ciclocross Sandra Trevilla: «Mi objetivo es hacer podio; creo que es posible» Sandra Trevilla, en el pasado Nacional. :: dm La cántabra prevé una carrera muy igualada en la prueba Élite femenina en el Nacional que se disputa desde hoy en Pontevedra SERGIO HERRERO Santander Viernes, 11 enero 2019, 18:17

En categoría Élite femenina, Cantabria también tiene un argumento importante para traerse una medalla colgada al cuello del Campeonato de España de Ciclocross que arranca hoy en Pontevedra. Sandra Trevilla (Bádames, 1992) tiene entre ceja y ceja el podio. Entre las tres primeras. «Creo que llego bastante bien a este Nacional después de asimilar la competición y los entrenamientos. Con muchas ganas y muy motivada». Todos los ingredientes necesarios. Ahora sólo falta que las piernas respondan en el momento clave.

La cántabra llegó ayer a la ciudad gallega y no tardó en acercarse hasta la Isla de las Esculturas para inspeccionar por encima el trazado que acogerá este Nacional. «Cada circuito es un mundo. Hemos ido a echarle un ojo y, a primera vista, parece muy rápido y llanito. Además, tendrá poco barro. Habrá que apretar mucho», analiza Trevilla sobre un trazado que no dejarán probar a los participantes hasta la jornada de hoy, pero que tendrá aproximadamente 3,5 kilómetros de largo, apenas cuestas y algún que otro obstáculo como escaleras. «No me va mal, pero me gustaría que tuviese algo de barro», lamenta la ciclocrossista cántabra, que no tendrá a los elementos a su favor, ya que la previsión es que no llueva a lo largo del fin de semana. Sin duda, la clave estará en «no cometer fallos».

«Mi objetivo es hacer podio, creo que es posible», ambiciona Sandra Trevilla, quien estima que para colgarse la medalla de bronce habrá un grupo de tres o cuatro participantes en liza. La igualdad será máxima. «La temporada ha ido de forma ascendente. Poco a poco mejorando. La oportunidad de competir en Bégica ha sido un saldo de calidad y nos ha dado un plus, aunque aún tengo mucho margen de mejora, pero vamos por el buen camino». Sin duda, una medalla sería una buena muestra de los frutos de ese trabajo.

El Campeonato de España de Ciclocross arrancará con la celebración de la prueba de relevos -Team Relay-, a las 16.00 horas, en la que también estará Trevilla junto a Kevin Suárez, Alain Suárez, José Domingo Cadavieco, Saúl Calzada y Gonzalo Inguanzo, en el combinado dirigido por Fede Vuelta. «Tenemos una muy buena selección e intentaremos revalidar el título», dice la cántabra. El sábado se celebrarán las carreras de Máster 30, 40, 50 y 60 de hombres entre las 9.30 y las 12.50 horas; mientras que en el turno de tarde, de 15.00 a 16.45 horas, tomarán el protagonismo los chicos y chicas cadetes.

El domingo a las 9.30 horas se darán cita los júniors masculinos y una hora más tarde saldrán los sub 23. Tras ellos, las mujeres Más ter, Élite, sub 23 y júnior, que competirán a las 11.50 horas. La gran hora para Sandra Trevilla. Los hombres de categoría élite competirán a las 13.10.

En total, además de todos los participantes convocados por Vuelta para el evento pontevedrés, la cifra de cántabros en competición superará el medio centenar de participantes en busca del éxito.