Banderas palestinas durante la etapa entre Laredo y Los Corrales de Buelna. Javier Rosendo

Una sanción en Cantabria por las protestas contraIsrael en la Vuelta

Una mujer multada con 3.001 euros y seis meses sin acceso a recintos deportivos por mostrar una pancarta en Laredo

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:12

La Comisión Estatal Antiviolencia ha acordado proponer sanciones económicas y restricciones de acceso a recintos deportivos a 17 personas por los incidentes registrados en diferentes etapas de la última edición de la Vuelta a España, marcada por las protestas políticas y humanitarias contra el genocidio y la matanza que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino en Palestina. Las multas oscilan entre los 3.000 y los 4.000 euros, a las que se suma también la prohibición de entrada a acontecimientos deportivos durante seis meses.

En Cantabria se ha registrado uno de estos expedientes. La propuesta de sanción corresponde a la etapa que unía Laredo con Los Corrales de Buelna el jueves 4 de septiembre. Según el informe de la Policía Nacional, a las 12.52 horas una mujer exhibió en Laredo una pancarta con el mensaje «Estrella de David = Esvástica». Los agentes le requirieron que la retirase, amparados en la Ley del Deporte, que prohíbe en espectáculos deportivos mensajes que puedan incitar a altercados. La mujer, según el atestado policial, insultó a los agentes y animó a los presentes a invadir la calzada por la que transitaba el pelotón.

El expediente recoge una propuesta de multa de 3.001 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante seis meses, al considerarse una infracción grave recogida en el artículo 23.2 a) de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Más actuaciones

La actuación en Laredo se suma a las analizadas en otras etapas de la ronda ciclista, en concreto la duodécima entre Laredo y Los Corrales de Buelna, la decimocuarta entre Avilés y La Farrapona y la decimoquinta entre Aveiga y Monforte de Lemos. La Vuelta a España se vio condicionada por estas protestas contra el genocidio y la matanza israelí en Palestina, que buscaban visibilizar la responsabilidad de Israel en la muerte de miles de civiles y su representación en la prueba a través del equipo Israel Premier Tech. La undécima etapa, con salida y llegada en Bilbao, tuvo que ser recortada por razones de seguridad, mientras que la última, en Madrid, se detuvo de forma definitiva cuando restaban 56 kilómetros para la meta.

