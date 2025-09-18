Una sanción en Cantabria por las protestas contraIsrael en la Vuelta
Una mujer multada con 3.001 euros y seis meses sin acceso a recintos deportivos por mostrar una pancarta en Laredo
Santander
Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:12
La Comisión Estatal Antiviolencia ha acordado proponer sanciones económicas y restricciones de acceso a recintos deportivos a 17 personas por los incidentes registrados en diferentes etapas de la última edición de la Vuelta a España, marcada por las protestas políticas y humanitarias contra el genocidio y la matanza que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino en Palestina. Las multas oscilan entre los 3.000 y los 4.000 euros, a las que se suma también la prohibición de entrada a acontecimientos deportivos durante seis meses.
En Cantabria se ha registrado uno de estos expedientes. La propuesta de sanción corresponde a la etapa que unía Laredo con Los Corrales de Buelna el jueves 4 de septiembre. Según el informe de la Policía Nacional, a las 12.52 horas una mujer exhibió en Laredo una pancarta con el mensaje «Estrella de David = Esvástica». Los agentes le requirieron que la retirase, amparados en la Ley del Deporte, que prohíbe en espectáculos deportivos mensajes que puedan incitar a altercados. La mujer, según el atestado policial, insultó a los agentes y animó a los presentes a invadir la calzada por la que transitaba el pelotón.
El expediente recoge una propuesta de multa de 3.001 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante seis meses, al considerarse una infracción grave recogida en el artículo 23.2 a) de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Más actuaciones
La actuación en Laredo se suma a las analizadas en otras etapas de la ronda ciclista, en concreto la duodécima entre Laredo y Los Corrales de Buelna, la decimocuarta entre Avilés y La Farrapona y la decimoquinta entre Aveiga y Monforte de Lemos. La Vuelta a España se vio condicionada por estas protestas contra el genocidio y la matanza israelí en Palestina, que buscaban visibilizar la responsabilidad de Israel en la muerte de miles de civiles y su representación en la prueba a través del equipo Israel Premier Tech. La undécima etapa, con salida y llegada en Bilbao, tuvo que ser recortada por razones de seguridad, mientras que la última, en Madrid, se detuvo de forma definitiva cuando restaban 56 kilómetros para la meta.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.