El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jonas Vingegaard, durante una etapa del último Tour de Francia. Sarah Meyssonnier / Reuters
Presentación

La ley del más fuerte avala a Vingegaard, el gran favorito para ganar la Vuelta

El danés partirá este sábado con el mejor equipo de la ronda y un recorrido muy favorable frente a la dupla del UAE formada por Almeida y Ayuso

Iván Benito

Jueves, 21 de agosto 2025, 16:50

La vida deportiva se esfuma tan rápido que hay quienes señalan que Jonas Vingegaard, que en diciembre cumple 29 años, está ante su gran oportunidad ... de ganar La Vuelta. Al menos de manera tan clara. El motivo no son sus condiciones físicas, plenas como demostró en el Tour pese a no poder hacer sombra a Pogacar. Se trata más bien de la ausencia del esloveno, que algún día regresará a España para ganar una de las pocas carreras que se le resisten (también la Itzulia), de la búsqueda de otros alicientes para el danés, como el Giro de Italia que aún no conoce, y del desgaste físico y mental que acumulan ambos ciclistas en este último lustro, tan mágico como agotador. La mujer del escalador del Visma hace tiempo que reclama que pase más tiempo en casa y menos en los hoteles, entrenando en altura. Pero el conjunto neerlandés anuncia su potente roster con declaraciones de su líder y lo primero que destaca es eso. «Después del Tour, descansé un poco y en las últimas semanas, he estado en una concentración individual, con el apoyo del equipo in situ».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
  2. 2

    Gema Igual: «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»
  3. 3

    Noja detiene sus labores de limpieza de algas
  4. 4

    Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  5. 5

    «Muchos días me levanto en Ruiloba y al abrir la ventana no me creo la suerte que tengo»
  6. 6 Laredo se arregla para las Flores
  7. 7

    Ocho chalés de medio millón de euros se suman al repunte de la construcción en Torrelavega
  8. 8

    La segunda mayor tromba de agua de la historia de Cantabria
  9. 9

    «Intensidades torrenciales» de agua durante una hora
  10. 10

    La alcaldesa matiza sus críticas a los vecinos de Cueto y defiende su derecho a avanzar con el aparcamiento de Mataleñas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La ley del más fuerte avala a Vingegaard, el gran favorito para ganar la Vuelta

La ley del más fuerte avala a Vingegaard, el gran favorito para ganar la Vuelta