La afición del Escobedo prepara su 'súper domingo'

La afición del Escobedo se prepara para vivir su particular 'súper domingo'. El conjunto de Camargo tiene a su alcance la posibilidad de mantenerse ... en Segunda RFEF en su primera participación en la cuarta categoría del fútbol español y no la quiere dejar escapar. Esa gran cita será mañana (12.00 horas) en el Eusebio Arce frente al Llanera, otro de los equipos, que junto al Compostela, se están jugando seguir una temporada más en la categoría.

Para que los de Samuel San José continuén otra temporada más en Segunda Federación tendrían que ganar al conjunto asturiano y esperar los resultados tanto del Coruxo como del Marino de Luanco, que actualmente tienen dos puntos más (42) que el Escobedo. Tan solo las derrotas de los gallegos o los asturianos, o la de uno de los dos, y la victoria de los de San José, salvarían al Escobedo. En caso de triple empate a puntos mantendría la categoría el Marino de Luanco.

Si los de Camargo empatan ante el Llanera disputarían el play out de descenso, ya que en caso de empate a puntos con el Compostela -tiene que vencer al Valladolid Promesas-, finalizarían por encima de los gallegos ya que tienen el gol average ganado. Esto llevaría al cuadro de San José a disputar una eliminatoria ante uno de los equipos de los cuatro grupos que finalicen la liga regular en decimotercera posición en la tabla clasificatoria.

Tan solo se salvaría de disputarla el Olot, del grupo tercero, ya que cuenta con 44 puntos, cifra que ya no pueden alcanzar ninguno de los equipos de los otros cuatro grupos, pues el Escobedo, del grupo primero tiene 40 puntos. En el grupo segundo marca la posición de play out el Calahorra con 39. El San Fernando (Cádiz) es quien se jugaría la plaza de descenso si finalizase así la Liga ya que cuenta con 35 puntos, y en el grupo quinto, el Real Madrid C con 39 puntos podría disputar el play out de descenso

En caso de que el conjunto de Samuel San José perdiese mañana domingo, en la última jornada de Liga volvería a la máxima categoría del fútbol regional.

Para este partido, el club que preside Luis Merino quiere llenar el campo y por eso ha lanzado una promoción con un packs de dos entradas para los socios, al precio de 15 euros, que se pueden recoger en el Bar del Eusebio Arce hasta la hora del comienzo del partido, mientras que para el público general se fija en 15 euros. Para quienes tengan edades comprendidas entre los quince y los dieciocho años, el coste es de 5 euros, y para los menores de quince años la entrada será gratuita.