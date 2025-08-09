Ánimos para el partido más difícil de Nenu

De la cantera y el filial del Racing, al Algeciras. O del Eldense, al Noja. En las últimas temporadas. ha jugado en el Atlético Mineros. ... El equipo de su pueblo. Para ayudar en el ascenso desde la Segunda Federación hasta la Tercera con su mucha sabiduría de fútbol. Luis Alberto Martínez Peláez (Santander, 1980), al que todos conocen como 'Nenu', recibirá el cariño y el apoyo de todo el fútbol cántabro este próximo viernes, 15 de agosto, a partir de las 18.00 horas en el campo Pepín Cadelo de Puente San Miguel. Porque Nenu encara, desde hace unos meses, a un rival con un nombre temible. Esclerosis Lateral Amiotrófica. ELA.

Fue el pasado diciembre cuando el centrocampista del Mineros se dio cuenta de que algo iba mal. «Entrenando y jugando ya no saltaba tanto y tenía debilidad de piernas», señala. «Pensé que era estrés o ansiedad, pero una amiga doctora me dijo que me hiciese unas pruebas en Sierrallana y allí me lo diagnosticaron».

En un primer momento, el diagnóstico resultó «un alivio» para él. Era la respuesta que buscaba sobre el origen de ese cansancio que llevaba meses atormentándole. Aunque, es evidente, «no fue fácil asumir aquello». Tras unos días de reflexión, apareció finalmente «la palabra mágica: aceptar. Tenía que convivir con la ELA», añade. «Con esta situación, ¿qué quieres hacer en tu vida?». Es la pregunta que se formuló a sí mismo una vez interiorizó la enfermedad. Una cuestión que, sin la correspondiente aceptación, es «imposible» hacerse, apunta.

La perspectiva de la vida ha cambiado para uno de los nombres importantes del fútbol regional desde el diagnóstico. «Las cosas que antes no apreciabas ahora las aprecias muchísimo. Solamente ver a la gente andar ya lo envidio. No envidio correr, solamente el poder andar correctamente», explica. Actualmente basa su rutina diaria en mejorar su forma física. «Por la mañana estoy muy liado, ya que voy tres días a rehabilitación y dos días a pilates. Por las tardes, a logopedas y fisios», comenta.

Nenu resalta que no se es consciente de lo frágil que es el ser humano hasta que pasa algo. «Por una parte creo que está bien, y por otra no podemos vivir con el miedo de que somos tan poca cosa, ¿no? Cuando estamos bien, lo tenemos que disfrutar. Pero sí, deberíamos quizá valorarlo un poquito más, el estar bien de salud. Es algo primordial para poder seguir adelante. Hay que escuchar a gente que está en dificultades para darnos cuenta y reflexionar».

El apoyo

Si por algo se caracteriza la ELA es porque no golpea exclusivamente al enfermo, sino que «afecta directamente a tu entorno más cercano». Nenu se emociona al contarlo, cuando se acuerda de sus familiares y amigos. «Es una pasada. Demasiados apoyos tengo. Yo pensaba que tenía amigos, pero que no eran tantos».

Pero a pesar de la emoción al hablar de ciertas cosas, Nenu no deja de sonreír. «Sigo siendo la misma persona de antes del diagnóstico», afirma el centrocampista. «No puedo ya utilizar mi cuerpo para casi nada en lo físico, pero tengo la posibilidad de seguir disfrutando de otras cosas, me puedo emocionar...». Esas emociones son las que ahora dan sentido a su vida. «Todos tenemos unos objetivos. Nos los ponemos porque necesitamos darle sentido a nuestra vida. Pero muchas veces relacionamos el éxito con conseguir algo material cuando se está bien», reconoce. «Y yo ahora no consigo nada material. Consigo tener esas emociones que de otra manera no las hubiese podido vivir. Estoy viviendo momentos tan satisfactorios o más que los que he vivido a través del deporte en la mayor parte de mi vida. Y eso me hace sentirme feliz. Aprovecho cada minuto al máximo».

El duro partido contra la ELA ya ha comenzado. Pero Nenu mantiene la esperanza de que el resultado pueda terminar con victoria para él, en forma de un avance científico contra la enfermedad. «Intentaré aprovechar ese tratamiento y esa cura si llega», añade. Una enfermedad que ha terminado con la carrera deportiva -38 años de fútbol a cuestas- de una leyenda sobre los terrenos de juego de muchos lugares de España. «Yo siempre dije que algo muy gordo me tenía que pasar para dejar de jugar al fútbol», concluye.