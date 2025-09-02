Cabezón ya sueña con recibir a un rival de Primera

El 30 de agosto de 2025 será recordado en Cabezón de la Sal como uno de los más destacados en los 98 años de vida ... de su club de fútbol. Tras vencer en la final de la Copa RFCF-Vicente Pérez Soberón al Gama, el Textil Escudo, que eliminó al Mineros en cuartos de final y al Monte en semifinales, jugará por primera vez en su historia la Copa del Rey. Lo hará en la ronda previa, enfrentándose a otro conjunto de Regional a doble partido. Con la opción de recibir a un equipo de Primera División en el pueblo. El club que preside Luis Rábago quiere seguir los pasos del Solares, cuando se enfrentó al Espanyol hace cuatro años, y el Velarde, una temporada después, al Sevilla.

El Textil Escudo, como representante cántabro, quedará encuadrado con un rival ajustado por proximidad geográfica. Jugará frente a cinco posibles oponentes de Galicia, Asturias, La Rioja, Castilla y León o el País Vasco. Si los de Gerardo Llano pasaran ronda, tendrían asegurado el citado enfrentamiento ante un Primera del entorno cercano y que no sea uno de los cuatro de Supercopa (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic).

De momento, cuatro equipos cántabros tienen asegurada su participación en la Copa del Rey 2025-26: el Racing, de Segunda División; el Sámano, campeón de Tercera Federación; el Tropezón, uno de los ocho mejores segundos de Tercera y el Textil Escudo, más un posible quinto, si el Laredo logra su plaza en la Copa Federación.

Cuatro equipos cántabros tienen asegurada su participación, con la opción de un quinto: el Laredo

Lo primero que tendrá lugar será la ronda previa, con el citado doble partido (27 o 28 de septiembre la ida y 4 o 5 de octubre, la vuelta). Para el Textil Escudo, sus rivales estarán condicionados geográficamente. Cinco son posibles: Betis Club de Fútbol Valladolid (Castilla y León), CD Getxo (País Vasco), Alberite (La Rioja), Negreira (Galicia) y el ganador de la Copa Astur-Fútbol que se disputará el próximo 8 de septiembre. En total, serán veinte equipos entre los que se encontrará el Textil Escudo, los que disputen la ronda previa de los cuales serán diez los que se clasifiquen, para posteriormente quedar emparejados con otros tantos equipos de Primera disputándose así la primera eliminatoria, a partido único (28, 29 y 30 de octubre) y por proximidad geográfica.

Además de los cuatro participantes asegurados, un quinto tendrá opciones de llegar a la Copa del Rey vía Copa Federación, el Laredo, que se impuso al Escobedo en la final de la Copa a nivel autonómico. Es el primer triunfo del técnico bermeotarra, Gorka Gaztelu desde su llegada a San Lorenzo.

El conjunto pejino, que ya derrotó a los de Camargo en la final hace dos temporadas, suma su tercer título copero y volverá a jugar la Copa Federación dos años después, algo que provoca que el cuadro rojillo tenga la oportunidad de regresar a la Copa del Rey, objetivo para el que los de la Costa Esmeralda tendrán que disputar, al menos, las semifinales del torneo. Un objetivo que los de Gorka Gaztelu únicamente conseguirán si son capaces de superar tres eliminatorias en los próximos meses de competición.

A la espera de rivales y emparejamientos, que se eligen bajo criterios de proximidad geográfica, el calendario de cara a esa Copa RFEF tiene rondas y fechas ya confirmadas: los dieciseisavos se jugarán en la segunda semana de septiembre, justo después de la primera jornada de Liga. Los octavos de final una semana después, la ronda de cuartos se disputaría el primer miércoles de octubre y, dos semanas después, el miércoles 15, la ronda de semifinales del torneo que, en caso de ser alcanzada, ya asegura la participación en la Copa del Rey 2025-26.