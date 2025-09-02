El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los futbolistas del Textil, tras ganarla Copa Soberón. César Ortiz
Copa del Rey

Cabezón ya sueña con recibir a un rival de Primera

La clasificación del Textil Escudo para la fase previa del torneo del KO permite al equipo blanquinegro optar a un enfrentamiento con un equipo de élite

José Compostizo

José Compostizo

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00

El 30 de agosto de 2025 será recordado en Cabezón de la Sal como uno de los más destacados en los 98 años de vida ... de su club de fútbol. Tras vencer en la final de la Copa RFCF-Vicente Pérez Soberón al Gama, el Textil Escudo, que eliminó al Mineros en cuartos de final y al Monte en semifinales, jugará por primera vez en su historia la Copa del Rey. Lo hará en la ronda previa, enfrentándose a otro conjunto de Regional a doble partido. Con la opción de recibir a un equipo de Primera División en el pueblo. El club que preside Luis Rábago quiere seguir los pasos del Solares, cuando se enfrentó al Espanyol hace cuatro años, y el Velarde, una temporada después, al Sevilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Racing cierra el mercado con dos fichajes y sin bajas
  2. 2

    «Una autocaravana tiene que poder aparcar como cualquier otro vehículo»
  3. 3

    Las comunidades de propietarios frenan los nuevos pisos turísticos
  4. 4

    Carreras de motos en la azotea del parking de La Carmencita
  5. 5

    El número de bares crece un 38% en Cantabria desde la pandemia
  6. 6

    El santanderino Luis Gómez deja la Presidencia de XPO Logistics en Europa
  7. 7

    Sara Carbonero e Isabel Jiménez, de boda en San Vicente de la Barquera
  8. 8

    La llegada del AVE a Reinosa da un nuevo paso, pero el Ministerio sigue sin concretar fechas
  9. 9

    Chema Aragón se examina
  10. 10 %uD83D%uDFE2 Esta es la plantilla del Racing para la temporada 2025-2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cabezón ya sueña con recibir a un rival de Primera

Cabezón ya sueña con recibir a un rival de Primera