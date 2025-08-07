El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cooper Lindfelt, en su etapa con la Universidad de High Point. HPUA
Fútbol

Un californiano en Escobedo

Tercera RFEF. El equipo camargués ficha a Cooper Lindfelt, lateral izquierdo estadounidense que la temporada pasada jugó en la Comunidad Valenciana

José Compostizo

Jueves, 7 de agosto 2025, 02:00

Por la banda izquierda del Eusebio Arce ha empezado a escucharse un acento nuevo. No es el hablar cantarín de Cantabria. Tampoco ese más rudo ... y conocido del País Vasco. Ni siquiera uno de esos que ahorran eses por el sur de España. Este era desconocido por estos lares. Ahora se habla con deje californiano. Cooper Lindfelt es nuevo jugador del Escobedo. El nombre le delata. No procede de ningún lugar cercano a El Churi. En defensa estadounidense, que llega desde la Comunidad Valenciana, y que ha convencido a Samuel San José para quedarse.

Un californiano en Escobedo