Un californiano en Escobedo

Por la banda izquierda del Eusebio Arce ha empezado a escucharse un acento nuevo. No es el hablar cantarín de Cantabria. Tampoco ese más rudo ... y conocido del País Vasco. Ni siquiera uno de esos que ahorran eses por el sur de España. Este era desconocido por estos lares. Ahora se habla con deje californiano. Cooper Lindfelt es nuevo jugador del Escobedo. El nombre le delata. No procede de ningún lugar cercano a El Churi. En defensa estadounidense, que llega desde la Comunidad Valenciana, y que ha convencido a Samuel San José para quedarse.

Cooper (Redlands, California, 2001), que mide 1,72 metros y pesa 78 kilogramos, es un jugador rápido y fuerte, aunque no está exento de calidad. Además, tiene un gran manejo del balón con ambas piernas, lo cual le permite actuar tanto por la banda izquierda como por la derecha. Tras iniciar su etapa futbolística en la Universidad de High Point (Estados Unidos), Cooper dio el salto a Europa la temporada pasada de la mano del conjunto valenciano del Eture FC, un club caracterizado por acoger a estudiantes del extranjero. El zaguero, que ha llegado al conjunto camargués de la mano de su entrenador, Samuel San José, se ha adaptado al cuadro blanquinegro, según el técnico, de manera satisfactoria y supone la decimosegunda llegada de cara a la próxima temporada en Tercera.

De esta manera, se puede dar ya por cerrada la plantilla del Escobedo. Como casi todos los años, la plantilla sufre numerosos cambios. En el apartado de las salidas están Fermín, José Picón, Aarón, Gandarillas, Raúl Tresgallo, Saza, Dani Martínez, Laro Gómez, Jay Romero, Nacho Martínez, Víctor, Adrian Cagigal, Brayan, Somaza, Mario Bastante y Espinosa. Para sustituirlos, el equipo directivo de los de Samuel San José ha fichado a Borja y Pablo Ruiz (Barreda), Rafa García (Siete Villas), Zorrilla (Cayón), Javi García y Marcos (Albericia), Borja (Barquereño), Marcos Saiz y Fonso Liaño (Bezana), Rubén Tresgallo (Tropezón), Mario García (Mirandés) y el recién llegado Cooper Lindfelt.

«Venía para una semana, pero vimos que podía entrar en nuestros planes», dice Samuel San José, técnico blanquinegro

«A mí me llama un amigo mío, que jugamos juntos en el Formentera y es agente de jugadores. Me comenta la situación de este chico», relata el técnico del cuadro blanquinegro, quien afirma que, normalmente, estos jugadores «vienen por dos o tres semanas y luego se vuelven para Estados Unidos». Y continúa: «Iba a venir por una semana a entrenar con nosotros, pero vimos que era un jugador que podría entrar en nuestros planes, ya que necesitábamos un lateral izquierdo y dado que tanto física como técnicamente está muy bien, decidimos ficharlo». Además, dice Samuel, «nosotros le pagamos igual que a cualquier jugador de aquí. El resto, piso y alimentación, se lo pagará su agente».

El presidente del conjunto de Camargo, Luis Merino, asegura que «es un jugador que no tiene ningún privilegio; se le trata como un jugador cántabro, es decir, como si fuera de Astillero, Puente Arce o cualquier otro lado. No tendrá diferencias con ningún futbolista. No lo hice en Segunda Federación el año pasado y no lo voy hacer ahora en Tercera». Además, recalca: «Tendrá una familia que se lo podrá permitir y lo consideran una nueva experiencia en su vida, ese es mi pensamiento», concluye el mandatario camargués.