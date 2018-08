Cantabria responde a la llamada del fútbol femenino Roberto Ruiz Santander, con 7.593 espectadores, bate el récord histórico de asistencia en un partido como local del combinado español SERGIO HERRERO Santander Viernes, 31 agosto 2018, 23:19

La de hoy fue una tarde de estrenos en los Campos de Sport. La Roja femenina visitó por primera vez el templo verdiblanco, un estadio que hacía una década que no veía a ningún combinado nacional. Pero además hubo muchos debuts en las gradas. Porque este viernes se animaron a ir al fútbol aficionados –y también una gran cantidad de aficionadas– que no habían encontrado anteriormente aliciente en colgarse la bufanda y celebrar los goles in situ. Y lo que es más importante, en El Sardinero hubo gente, a calderadas, que descubrió por fin el balompié femenino. Nunca es tarde. Estos partidos traspasan ya lo deportivo y lo competitivo y se han convertido en algo que apela a la reivindicación. «¡Ánimo! Con vosotras ganamos todas», rezaba una pancarta en la zona de Tribuna Este. A pesar de lo avanzada que está la película ya a estas alturas, seguramente tenga razón. A la mujer, en el fútbol y en la vida, aún le quedan muchas cosas que conquistar. No se preocupen, están en ello.

Los laterales del estadio se fueron pintando de rojo. ¿Todo? No. Un pequeño reducto de seguidores finlandeses se hizo fuerte en la Tribuna Central, ataviado con banderas y camisetas de su país. La Feria de las Naciones no estaba sólo en los aledaños. Fue una tarde atípica en el recinto santanderino. El más madrugador en salir a calentar no fue Iván Crespo. Dolores Gallardo fue quien se llevó los primeros aplausos. Y con los fondos vacíos, tampoco hubo Gradona. Pero la afición cántabra vibró incluso mucho tiempo antes de que empezase a rodar el balón. Ayer en los Campos de Sport jugaba España. Y España es nombre de mujer. 7.593 espectadores se dieron cita en las gradas para ver el choque. No todas las tardes ha llevado el Racing tanta gente en estos últimos años. Santander marcó el récord histórico de asistencia en un partido como local del combinado nacional.

A eso de las 19.00 horas todos los ingredientes estaban ya en la cazuela. Rojo en las gradas, 22 futbolistas sobre el terreno de juego, un balón y muchas ganas de fútbol. Sólo faltaban los goles que levantasen de su asiento al personal. Porque si Cantabria había respondido a la llamada, en ese momento era la selección española la que debía devolver el favor a la afición.

España rindió a un gran nivel y demostró ante Finlandia que su autoridad en esta fase de clasificación no ha sido una casualidad. La hinchada premió cada acción de mérito y cada ápice de lucha de sus futbolistas, aunque el gol se hizo esperar. Prácticamente media hora. En ese momento, por fin, la grada pudo soltar lo que llevaba dentro. El empate finlandés fue un jarro de agua fría que Jenni Hermoso y Marta Corredera pronto se encargaron de arreglar. Con las cosas en su sitio, la afición pudo disfrutar de una cómoda victoria de España. La grada acabó haciendo la ola –incluida la decena de finlandeses–. La selección plantó su semilla en Cantabria para que el fútbol femenino siga creciendo vigoroso en Cantabria.