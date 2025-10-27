El Negreira, la estrella de la Copa del Rey

Javier Varela Lunes, 27 de octubre 2025, 15:57 | Actualizado 16:17h. Comenta Compartir

En el corazón de Galicia, a escasos 20 kilómetros de Santiago de Compostela, se levanta Negreira, una localidad tranquila de unos 6.500 habitantes acostumbrada a la tranquilidad que permite disfrutar del fútbol de pueblo. Pero esta temporada, su nombre ha traspasado fronteras y titulares, y no precisamente por sus goles, ni por su forma de jugar o por sus títulos. La Sociedad Deportiva Negreira, el equipo de toda la vida, se ha convertido en protagonista del fútbol español por una curiosa coincidencia: su nombre comparte apellido con José María Enríquez Negreira, el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y epicentro del mayor escándalo arbitral del fútbol español.

Mientras los medios de comunicación llenaban páginas de periódicos y horas de radio para hablar del 'caso Negreira', los vecinos de esta villa gallega lo seguían como espectadores que nada tienen que ver con la polémica. Su Negreira está lejos de escándalos arbitrales y de los millones de euros que mueve el fútbol profesional. Su Negreira es otro mundo. Es el de los campos embarrados, las camisetas para todos los partidos de la temporada, las meriendas después del partido y los domingos de ilusión. Es el de un club que nació del esfuerzo de sus vecinos, y que, sesenta años después de su fundación, ha alcanzado un sueño largamente esperado: participar por primera vez en la Copa del Rey. «Nosotros no tenemos nada que ver con ese Negreira», bromea el presidente del club, Julián Ferreiro. «Somos un equipo humilde, de pueblo, que vive por y para el fútbol. Si ahora nos conocen por esto, que sea por lo que hacemos en el campo», dice con tono reivindicativo y con la ilusión de dar la campanada ante la Real Sociedad (este martes 28 a las 21:00 horas).

𝗔 𝗖𝗢𝗣𝗔 é froito do soño de todo un pobo 𝒇𝒆𝒊𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆. Toda Negreira viste as súas mellores galas para un día 𝒎𝒐𝒊 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍



𝗘́ 𝗔 𝗡𝗢𝗦𝗔 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗔 🔥🧨 e traballamos moito para chegar ata aquí, e queremos todo apoio e ánimos dende as bancadas pic.twitter.com/MN4pn1BTyD — SDNegreira (@SDNegreira) October 27, 2025

Para entender lo que significa el partido de este martes ante el equipo 'txuriurdin', hay que remontarse a 1963, el año en que se fundó oficialmente la Sociedad Deportiva Negreira. Sin embargo el germen del fútbol en esta localidad gallega se plantó antes. El fútbol comenzó a practicarse en Negreira en los años 50, gracias al entusiasmo de algunos jóvenes trabajadores de la fábrica Pirelli, que formaron un equipo que con los años acabó adoptando el nombre del pueblo.

Entonces comenzó su aventura por los campos de barro, de pueblo, de categorías modestas del fútbol gallego que ha terminado en el partido más importante de la historia del club. El escenario será el Campo Municipal Jesús García Calvo, un estadio de hierba natural que hoy se prepara para recibir la visita de un rival de Primera. Una cita histórica para la que ha vendido las 3.000 localidades que ha sacado a la venta gracias a las gradas supletorias que se han instalado.

Una temporada en Segunda B

El partido ante la Real Sociedad será historia del club, pero en estas décadas jugando entre la Preferente Autonómica y la Tercera División, el C. D. Negreira también ha vivido momentos para recordar como cuando en la temporada 2005-06, hace justo 20 años, el equipo gallego logró ascender a la Segunda división B, la antesala del fútbol profesional.

Aquella temporada se vivió con el fervor propio de un pueblo que siente suyo el éxito de su equipo. Calles engalanadas con banderas rojas y negras -los colores del equipo-, llenos en el Jesús García Calvo y la ilusión de todo un pueblo depositada en aquellos futbolistas que habían logrado poner al pueblo en el mapa del fútbol español. Aquel sueño sólo duró una temporada, pero marcó un antes y un después en la forma de entender el arraigo del equipo en el pueblo.

«Nosotros no tenemos nada que ver con ese Negreira. Somos un equipo humilde, de pueblo, que vive por y para el fútbol» Julián Ferreiro Presidente del club

Su estreno en la Copa del Rey lo consiguió tras eliminar al Textil Escudo cántabro en una vibrante eliminatoria previa. En la ida, los gallegos cayeron 2-1, pero en la vuelta remontaron con un contundente 4-0 que desató la locura en el pueblo. Los jugadores, muchos de ellos amateurs o semiprofesionales, celebraron el triunfo como si hubieran ganado una final. «Esto es un sueño para nosotros», declaraba su entrenador Adrián Vázquez, consciente de lo que significa esta clasificación para un club tan humilde.

Como el Superdépor

La S.D. Negriera lucirá en las camisetas el mismo patrocinador que siempre: Feiraco. La famosa compañía láctea que lució en la parte frontal de las camisetas aquel histórico Superdépor que ganó una Liga, dos Copas del Rey y tres Supercopas, fue fundada en la localidad de Negreira en 1968. De hecho, el nombre del campo en el que juega el club gallego lleva el nombre del fundador de la compañía, Jesús García Calvo.

La ilusión se ha contagiado también más allá de Galicia. En redes sociales, muchos aficionados de toda España han seguido con simpatía la historia del club, algunos incluso bromeando con el morbo que tendría un hipotético enfrentamiento entre la S.D. Negreira y el F.C. Barcelona. «Sería el partido del siglo», decía entre risas el técnico del conjunto gallego. De momento tendrán que ganar a la Real Sociedad para mantener vivo el sueño de enfrentarse al equipo de Hansi Flick.