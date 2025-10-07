El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Primera eliminatoria

El primer trago copero para los cántabros

Racing, Sámano y Tropezón son los tres equipos montañeses que participarán en la presente edición de la Copa del Rey y Sociedad Deportiva Logroñés, Deportivo y Cultural Leonesa serán sus respectivos rivales

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 07:18

La Copa del Rey ya está aquí y solamente tres equipos cántabros se han ganado el derecho a echarse un trago:Racing, Sámano y Tropezón. ... Todos ellos conocen ya sus rivales en la primera eliminatoria –que se disputará entre el 28 y el 30 de octubre– del torneo del KO cuyos nuevos condicionantes limitan la posibilidad de salir perjudicado o favorecido. Sociedad Deportiva Logroñés, Deportivo y Cultural Leonesa serán sus respectivos rivales. Unos, con todos los huevos puestos en la cesta de LaLiga, quieren pasar el trámite perdiendo la menor pluma posible;y los otros dos quieren competir hasta donde sea posible pero, sobre todo, sacarle el mayor rédito económico a la competición. El problema es que ni taniegos ni naranjas tenían opción de optar a la visita de un Primera División, así que se tendrán que conformar con uno de Segunda, que tampoco está tan mal. Menos da una piedra.

