El primer trago copero para los cántabros

La Copa del Rey ya está aquí y solamente tres equipos cántabros se han ganado el derecho a echarse un trago:Racing, Sámano y Tropezón. ... Todos ellos conocen ya sus rivales en la primera eliminatoria –que se disputará entre el 28 y el 30 de octubre– del torneo del KO cuyos nuevos condicionantes limitan la posibilidad de salir perjudicado o favorecido. Sociedad Deportiva Logroñés, Deportivo y Cultural Leonesa serán sus respectivos rivales. Unos, con todos los huevos puestos en la cesta de LaLiga, quieren pasar el trámite perdiendo la menor pluma posible;y los otros dos quieren competir hasta donde sea posible pero, sobre todo, sacarle el mayor rédito económico a la competición. El problema es que ni taniegos ni naranjas tenían opción de optar a la visita de un Primera División, así que se tendrán que conformar con uno de Segunda, que tampoco está tan mal. Menos da una piedra.

Para el Racing, que por potencial tendrá que desplazarse lejos de Santander, al menos el sorteo realizado con condicionante geográfico le evitará una odisea entre semana. Logroño no está muy lejos, visitan un buen estadio y, a partir de ahí, los futbolistas menos habituales tendrán que ser los que decidan cuándo se alarga la Copa del Rey y su oportunidad de disputar los minutos que en Liga no tienen.

En cuanto a los modestos, la intención primera siempre es acoger los partidos en sus propios estadios, pero a veces no es posible por las exigencias de la Federación Española de Fútbol. El Tropezón, en principio, no debería tener problemas para recibir a la Cultural Leonesa en Santa Ana. Incluso si es de noche, el estadio cuenta con iluminación, pero ahí ya entran también las demandas de la televisión. Si no, siempre está la opción del vecino El Malecón, en Torrelavega, pero si puede jugar en su casa, mejor.

Más difícil lo va a tener el Sámano para convencer a la Federación de que puede jugar en El Vallegón. Un estadio que apenas cuenta con infraestructura alrededor del terreno de juego, por lo que, si nada lo remedia, tendrá que buscar acomodo en otro lugar cercano. Al menos, todo apunta a que lo hará sin salir del municipio: en el campo de Riomar, en Castro Urdiales.

El Racing está más rodado en esto y juega como visitante, pero para Tropezón y Sámano son semanas de mucho curro para tener todo listo, no dejar nada al azar, exprimir al máximo las opciones económicas y, de paso, intentar competir al máximo posible. Porque, aunque deportivamente la Copa está preparada para que los grandes pasen los menores apuros posibles, siempre hay alguno de los gallos que se lleva un sonrojo. Yeso es lo que buscarán taniegos y naranjas.

Sociedad Deportiva Logroñés-Racing Los de José Alberto afrontan el trámite de la Copa en Las Gaunas

Ampliar El Racing visitó a la Sociedad Deportiva Logroñés en la 2021-22. LOF

El Racing se reencontrará en Copa con uno de esos rivales que le acompañaron en su penar por la Segunda División B. El equipo de José Alberto se verá las caras con la Sociedad Deportiva Logroñés, uno de los clubes nacidos tras la desaparición del antiguo Club Deportivo Logroñés. El otro es la Unión Deportiva Logroñés, que es el que llegó a estar en Segunda División. Ambos se encuentran ahora en Segunda RFEF. La SD Logroñés es uno de esos clubes de accionariado popular. Encuadrado en el grupo 2 de la cuarta categoría, el cuadro riojano ocupa la sexta posición, aunque está empatado con los puestos de play off de ascenso a Primera RFEF, invicto tras cinco jornadas disputadas, con un balance de dos victorias y tres empates, cinco goles a favor y dos en contra.

El conjunto dirigido por Adrián Cantabrana cuenta con una plantilla bastante joven y con futbolistas con poca experiencia en categorías superiores. Su capitán, Sergio Gil, es el que mejor bagaje tiene, con un centenar de encuentros en Segunda División, entre Lugo, Zaragoza y Extremadura.

La semana en la que se disputará el encuentro, el Racing vendrá de visitar al Mirandés en Mendizorroza el sábado 25, a las 21.00 horas, y volverá a jugar en Liga el viernes 31, a las 20.30 horas, frente a la Real Sociedad B, en los Campos de Sport. Por lo que la lógica dice que el encuentro de Las Gaunas se celebrará el martes, en horario por determinar.

Conocida la opinión de José Alberto sobre la Copa del Rey y la dificultad de los equipos de Segunda División para avanzar eliminatorias en el torneo, el Racing utilizará la cita para dar minutos a sus futbolistas menos habituales. Con la intención de competir y buscar el pase, perdiendo el mínimo de pluma. Un momento para jugadores como Plamen Andreev, Yeray, Suleiman Camara o Mario García, entre otros. O quizá para que un futbolista como Juan Carlos Arana, que ya se encuentra a punto de volver a una convocatoria, pueda coger ritmo de cara a la Liga.

Lo bueno de esta edición de la Copa para el Racing es que el emparejamiento según condicionantes geográficos le ha echado un buen cable. Atrás quedó lo de tener que viajar hasta Lanzarote, haciendo casi malabarismos, la pasada temporada. En esta ocasión, algo más de dos horas y media de autobús de ida y otras tantas de vuelta. Que es un contratiempo, pero menor.

Logroño, como León o Gijón, han sido tradicionalmente de los desplazamientos favoritos del racinguismo para acompañar a su equipo. Y seguro que el equipo verdiblanco no está solo en el estadio vástago del mítico Las Gaunas. Sin embargo, el hecho de que en esta ocasión el encuentro sea entre semana le quita bastante interés a la cita. Por problema de entradas no debería ser, ya que el recinto tiene capacidad para 16.000 espectadores y la Sociedad Deportiva Logroñés ronda el millar de abonados.

Se han enfrentado en cuatro ocasiones, la mitad en Segunda B y la otra en Primera RFEF, con tres victorias verdiblancas y un empate, este, precisamente, en Las Gaunas.

Tropezón-Cultural Leonesa Viejos conocidos, ahora en categorías muy distantes

Ampliar El último enfrentamiento entre Tropezón y Cultural Leonesa se produjo en 2014. Se Quintana

Al Tropezón el sorteo le ha deparado con la Cultural Leonesa. No será la primera vez que se vean las caras ni la primera vez que visite Tanos. Porque son viejos conocidos. En la extinta Segunda División B se han visto unas cuantas veces las caras. Hasta ocho, entre 1998 y 2015. Con un balance de cuatro victorias para los leoneses y cuatro empates. Nunca ha ganado el Tropezón. Eso sí, sólo una vez han perdido los taniegos ante su rival copero en Santa Ana. Ahora, los locales están en Tercera División y los visitantes, en Segunda. La última vez que se enfrentaron fue en 2014 y el resultado fue de empate a dos.

En principio, el equipo cántabro no debería tener problema para poder acoger el encuentro en su feudo. Incluso si toca horario nocturno. Pero eso deberán decidirlo los responsables de la Federación Española. En caso negativo, siempre está la opción del vecino El Malecón, en Torrelavega. Sin embargo, las características de Santa Ana, con sus dimensiones y su hierba artificial, pueden ser un buen argumento deportivo para tratar de combatir a un rival con futbolistas profesionales en su plantilla.

No ha sido un comienzo de temporada fácil para la Cultural Leonesa, que ya ha despedido a un entrenador:Raúl Llona. El equipo ahora dirigido por el Cuco Ziganda se encuentra en la parte baja de la clasificación, pese que ha logrado dos victorias de relumbrón, como la goleada 2-4 en los Campos de Sport a un Racing que era líder invicto hasta entonces y el triunfo por la mínima (0-1) en el nuevo José Zorrilla, frente al Valladolid. Esas penurias ligueras pueden llevar a los culturalistas a tomarse la Copa como un trámite obligado y, probablemente, sean los futbolistas con menos minutos en sus piernas los que salten al césped de Santa Ana.

En la plantilla leonesa se encuentran varios exracinguistas, como Satrústegui, Tresaco, Mboula y Manu Justo. Y, además, es probable que cuente con minutos en su visita al Tropezón el cántabro Nico Toca, que, aunque con ficha del filial, es habitual en las convocatorias del primer equipo y ya debutó en el fútbol profesional esta temporada contra el Almería.

Además de los ya citados, Ziganda cuenta en su plantilla con futbolistas de renombre, como el portero Edgar Badía, Rubén Sobrino, Iván Calero o Lucas Ribeiro. Pero bueno, es probable que estos sean de los candidatos al banquillo o a, directamente, no viajar hasta Tanos, pensando en el campeonato liguero.

Como cualquier equipo modesto, el Tropezón ve en la Copa un premio al trabajo de la temporada anterior. Una forma de llenar las arcas para cuadrar presupuestos e incluso dar un salto de calidad y, de paso, dinamizar la economía de la zona. La pena para los taniegos es que, en el sorteo, no tenían opciones de medirse a un equipo de Primera División, por lo que debían conformarse con uno de Segunda, que siempre es algo más descafeinado.

Pero la Copa del Rey siempre es un torneo especial para los modestos. Y si por casualidad el pequeño es capaz de dar la nota echando al equipo superior...

Sámano-Deportivo Ante el actual líder de Segunda, pero exiliado en otro estadio

Ampliar El Sámano tendrá que recibir al Deportivo fuera de Vallegón. Roberto Ruiz

El Sámano afronta la Copa como «un premio para la gente del club por el trabajo realizado». Así lo ve el entrenador, Jon Ander Lambea, quien sabe que lo importante está en la Liga de Segunda RFEF, pero que a nadie le amarga un dulce como este. Porque a los lobos les ha caído en suerte el líder de Segunda División: el Deportivo. «Un gran rival; un equipo histórico y dentro de lo que podía deparar el bombo, uno de los grandes que todo el mundo quería».

La pena, que los futbolistas del equipo gallego no conocerán Sámano y el campo de El Vallegón. La Federación Española de Fútbol no ha dado el visto bueno a un recinto que es verdad que apenas cuenta con infraestructura y el cuadro naranja se tiene que buscar otro emplazamiento para la disputa de un encuentro histórico. Al menos, todo apunta a que será sin salir del municipio, porque el campo de Riomar –de hierba natural–, en Castro Urdiales, tiene todas las papeletas para acoger la contienda copera. «Tenemos un campo humilde. Nos habría encantado jugar en Vallegón, pero las circustancias no lo admiten», lamenta Lambea.

El Sámano se enfrentará a un equipo crado para luchar por el ascenso a Primera División y, aunque es poco probable que los Yeremay, Eddahchouri, Mario Soriano y compañía pasen por Castro Urdiales porque seguramente Antonio Hidalgo utilizará la Copa del Rey para repartir minutos, la plantilla coruñesa tiene mucho fondo de armario y el peso del escudo blanquiazul es el que es. El técnico de los lobos no descarta la sorpresa. «Vamos a competir todos los partidos que vamos a jugar. Es nuestra obligación. Hay que entender que estamos en posiciones muy diferentes por categoría y por presupuesto, pero eso no quita para que disfrutemos. Competiremos en el campo a tope», comenta.

«No queremos descentrarnos de lo que es importante. Esto es un premio al trabajo; al esfuerzo de muchos años. Que sepan que el Sámano está ahí. Para la gente de la zona va a ser muy emotivo. Ver a un equipo humilde que se encuentraen una categoría como la Segunda RFEF gracias al trabajo y tiene que jugar un partido ante un equipo histórico», concluye el míster naranja, que insiste en que la visita del Deportivo debe ser un «día de fiesta y disfrute».

El Deportivo encabeza la clasificación en Segunda División después de ocho jornadas disputadas, aunque lo hace empatado con el Racing a 16 puntos. Los gallegos suman cuatro victorias y cuatro empates y aún no conocen la derrota. Con 17 goles a favor y seis en contra.

Los blanquiazules tendrán dos visitas casi consecutivas a Cantabria, ya que el próximo 19 de octubre visitarán los Campos de Sport para enfrentarse al Racing en un duelo directo en la cabeza de la tabla de Segunda.

Se da la circunstancia de que el Sámano se encuentra encuadrado en el grupo I de Segunda RFEF con el filial deportivista, el Fabril. Aún no se han enfrentado, pero no queda mucho para que se vean las caras, ya que el duelo está previsto para el fin de semana del 16 de noviembre. El segundo equipo coruñés sí que visitará El Vallegón.