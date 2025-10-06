Racing, Sámano y Trope esperan rivales en Copa

Sergio Herrero Santander Lunes, 6 de octubre 2025, 11:49 | Actualizado 12:56h. Comenta Compartir

Tres equipos cántabros esperan rival hoy para la primera ronda de la Copa del Rey: Racing, Sámano y Tropezón. El sorteo, que se celebrará este lunes, a las 13.00 horas, trae esta temporada una novedad importante y es el componente geográfico, por lo que no habrá grandes desplazamientos después de que fuese aceptada la petición de los equipos profesionales. Atrás quedaron los viajes como el de Lanzarote del pasado curso para los de José Alberto.

Los equipos montañeses han sido incluidos en el grupo 1. A partir de ahí, en la medida de lo posible, los más modestos se emparejarán con los más potentes. Por lo tanto, al Tropezón le caerá en suerte un Segunda División -nunca un Primera-, al Sámano o un Segunda División o un Primera Federación y al Racing, un Tercera RFEF o un Segunda RFEF. Tanto para los taniegos como para los naranjas, un derbi sería la mejor opción a nivel económico. El sorteo se podrá seguir en directo a través de la web de El Diario Montañés.

El grupo 1 está compuesto por los siguientes equipos:

Primera: Celta, Real Sociedad, Alavés y Oviedo.

Segunda: Valladolid, Mirandés, Racing, Eibar, Sporting, Burgos, Deportivo y Cultural.

Primera Federación : Racing de Ferrol, Ponferradina, Pontevedra, Real Avilés y Arenas.

Segunda Federación: Numancia, Real Ávila, Langreo, SD Logroñés, UD Logroñés, Sámano, Atlético Astorga y Náxara.

Tercera Federación: Caudal Deportivo, CD Tropezón, Portugalete y Atlético Tordesillas.

Copa RFEF: Ourense.

Regional: Getxo, Puerto de Vega y SD Negreira.