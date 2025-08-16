El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Gimnástica y Tropezón, en un amistoso de esta pretemporada. RS GIMNÁSTICA X
Futbol

Los equipos de Tercera empiezan a competir en la Copa Federación

Escobedo, Bezana, Gimnástica, Vimenor, Cayón, Albericia, Laredo y Castro dirimen el llegar a la fase nacional y, si la superan, disputar la Copa del Rey

José Compostizo

José Compostizo

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

La Liga en Segunda RFEF y Tercera Federación arrancará el 7 de septiembre, pero el baile del fútbol oficial se abre hoy en Cantabria con ... la disputa de la fase regional de la Copa RFEF, en la que participan los tres clubes descendidos la pasada temporada de Segunda RFEF -Laredo, Gimnástica y Escobedo- y los cinco mejores clasificados de Tercera el curso anterior -Cayón, Albericia, Vimenor, Bezana y Castro-. Hoy comenzará a rodar el balón en una competición que ofrece réditos jugosos a partir de la fase nacional.

