Los equipos de Tercera empiezan a competir en la Copa Federación

La Liga en Segunda RFEF y Tercera Federación arrancará el 7 de septiembre, pero el baile del fútbol oficial se abre hoy en Cantabria con ... la disputa de la fase regional de la Copa RFEF, en la que participan los tres clubes descendidos la pasada temporada de Segunda RFEF -Laredo, Gimnástica y Escobedo- y los cinco mejores clasificados de Tercera el curso anterior -Cayón, Albericia, Vimenor, Bezana y Castro-. Hoy comenzará a rodar el balón en una competición que ofrece réditos jugosos a partir de la fase nacional.

Las eliminatorias de cuartos de final -a partido único- se celebrarán en el estadio del equipo que obtuvo una mejor clasificación. De esta manera, el cuadro está formado por Escobedo-Bezana, Albericia-Cayón, Gimnástica-Vimenor y Laredo-Castro. La competición dará el pistoletazo de salida hoy en el Eusebio Arce, donde los hombres de Samuel San José recibirán a partir de las 10.00 horas al Bezana. Un derbi vecinal que se presume muy disputado entre los de Camargo y Santa Cruz. Y si el choque de la mañana promete intensidad, la jornada de la tarde también. A las 19.00 horas entrarán en escena Gimnástica y Vimenor en Tanos.

Media hora más tarde, en el campo Juan Hormaechea, el Albericia se enfrentará al Cayón. Cierran los cuartos de final mañana, a partir de las 11.45 horas en el campo de San Pedro (Castillo), Laredo y Castro. Los locales, que dirige Gorka Gaztelu 'Obu', llegan nada menos que con catorce nombres nuevos de los 22 que conforman su plantilla.

En caso de empate las eliminatorias se resolverán con los lanzamientos desde el punto de penalti. Tan solo en la final, en caso de empate, se disputaría la prórroga. Posteriormente, las semifinales se celebrarán en el campo municipal de Bezana los días 23 y 24 de agosto, a partir de las 19.00 horas. La final, que se disputará el día 31, será en el mismo campo y a la misma hora. El vencedor de esta fase territorial accederá al cuadro de la fase nacional donde, si supera tres eliminatorias, obtendrá el pase para participar en la Copa del Rey.

Mientras, la Copa RFCF- Vicente Pérez Soberón reúne a los ocho mejores equipos de categoría territorial. Gama, Mineros, Barreda, Siete Villas, Monte, Naval, Velarde y Textil Escudo son los que persiguen el sueño de disputar la Copa del Rey. Las eliminatorias de cuartos de final -a partido único-, se disputarán en el campo del equipo con mejor clasificación. Mineros-Textil Escudo (18.30 horas) en Puente San Miguel y el encuentro Barreda-Monte, que se celebra a la misma hora, abren hoy esta ronda. Mañana se jugarán los otros dos encuentros de cuartos: Gama-Velarde (18.00 horas) y Naval-Siete Villas, en Reinosa a la misma hora. Las semifinales tendrán lugar el 23 y 24 de agosto en los campos de los equipos mejor clasificados, en tanto que el representante cántabro en la fase previa de la Copa del Rey se conocerá el domingo 31 de agosto, con la final a las 19.30 horas en el Municipal de Bezana.

En caso de empate en cuartos y semifinales, el choque se decidirá en la tanda de penaltis. En la final, las tablas darán paso a una prórroga y si continúa el empate, habrá tanda de penaltis.

Sámano y Tropezón, los dos primeros clasificados de Tercera el curso pasado, obtuvieron el billete para participar en la Copa del Rey, donde también estará el Racing y, al menos en la fase previa, el vencedor de la Copa RFCF.