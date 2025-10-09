El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fútbol

La Federación Cántabra denuncia ante Fiscalía las competiciones de Fútbol Rápido

Sospecha irregularidades en las cuotas de los seguros y en el númerode pólizas contratadas

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:47

La Federación Cántabra de Fútbol ha anunciado este jueves por la noche a través de un comunicado de prensa que pondrá «en conocimiento de la ... Fiscalía hechos de posible relevancia penal relacionados con la Fundación Martinus», en referencia a lo que considera «irregularidades económicas y de aseguramiento» de la competición futbolística que esta entidad desarrolla en Cantabria y el País Vasco, generalmente bajo la denominación de Fútbol Rápido, y que ha llegado a reunir, entre todas sus sedes y competiciones, a más de cuatro millares de inscritos sumando ambas autonomías.

