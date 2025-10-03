El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un partido de la Liga de Fútbol 7. Veteranos Gimnástica

La Federación Cántabra desautoriza varias ligas externas a su organización

La decisión afecta a las competiciones de fútbol 7 y 5 tuteladas por la Fundación Martinus

DM .

DM .

Santander

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

La Real Federación Cántabra de Fútbol (RFCF), en el ejercicio de las competencias delegadas por el Gobierno de Cantabria en materia de organización y control ... de competiciones deportivas de fútbol, ha resuelto deniega a la Fundación Martinus la organización en Cantabria de las competiciones denominadas Liga Santander de Fútbol 5, Liga Business de Fútbol 7, Liga Radio Marca de Fútbol 7 y otras ligas y torneos de Fútbol Rápido/Socca. Así lo ha anunciado el ente presidido por José Ángel Peláez a través de un comunicado.

