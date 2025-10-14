El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Carlo Ancelotti, con cara seria durante el partido Afp
Amistoso

Japón saca los colores a la Brasil de Ancelotti

El conjunto asiático remontó un 0-2 en contra en 19 minutos en una remontada épica para ganar por primera vez a La Canarinha

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 14 de octubre 2025, 15:47

Batazaco de la Brasil de Carlo Ancelotti. La gira asiática de la Canarinha ha terminado de la peor forma posible, con derrota (3-2) en un partido que comenzó mandando y que terminó perdiendo en apenas 19 minutos. Un triunfo que supone la primera victoria de Japón ante la pentacampeona del mundo, la segunda de Ancelotti como seleccionador brasileño y la primera vez en su historia que le remontan un 2-0 a Brasil.

Con los madridistas Vinicius y Rodrigo en el once titular, Brasil se adelantó en el marcador con gol de Paulo Henrique mediada la primera parte. Seis minutos después, Martinelli amplió la ventaja con la que se fueron al descanso. Parecía que el triunfo estaba en el casillero carioca, pero en 19 minutos frenéticos de japón, los goles de Minamino, Nakamura y Ueda completaron la remontada histórica para Japón.

La cara de Ancelotti y la de Vinicius, que había sido sutituído en el minuto 60 con el 1-2 en el marcador, lo decían todo. La contundente victoria ante Corea del Sur parecía haber relanzado a la Canarinha, pero esta derrota vuelve a sembrar las dudas en una selección que no termina de arrancar y que ha sufrido dos derrotas (Japón y Bolivia) en los últimos tres partidos.

