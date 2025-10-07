El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jordi Alba, durante un partido con la selección española. Alberto Morante / EFE
MLS

Jordi Alba cuelga las botas

Miembro de la selección española que conquistó la Eurocopa en 2012, sigue los pasos de su compañero en el Inter Miami Sergio Busquets y se retirará a final de temporada

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 17:25

Comenta

Jordi Alba, uno de los últimos representantes de la generación dorada en la selección española, sigue los pasos de Sergio Busquets, su actual compañero en el Inter Miami, con el anuncio de su retirada, también a final de temporada.

Como el centrocampista, el lateral izquierdo, de 36 años, colgará las botas una vez concluida la campaña en la MLS, por lo que se disolverá el trío que junto a Messi, ambos formaron en 2023, al reencontrarse con el astro argentino en la franquicia de Florida.

Aunque no formó parte de los equipos de La Roja que conquistaron la Eurocopa de 2008 y el Mundial de Sudáfrica en 2010, el futbolista de Hospitalet de Llobregat llegó al combinado español a tiempo de repetir la conquista del Viejo Continente en 2012, justo antes de regresar al Barça, donde comenzó su trayectoria en el fútbol.

Tras formarse en las categorías inferiores del club azulgrana, pasó por las canteras del Cornellà y el Valencia, y después de una cesión al Gimnástic en la temporada 2008-09, en Segunda, explotó en la máxima categoría en Mestalla. Allí coincidió con estrellas como Villa, Silva y Mata, en el último gran equipo che hasta la fecha, que con Unai Emery al mando se abonó recurrentemente a la Champions.

