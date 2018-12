Mundial de Clubes El Kashima quiere revancha ante un Madrid con dudas El equipo japonés intentará poner un alto ritmo de juego para castigar fisicamente al vigente campeón RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 19 diciembre 2018, 07:50

Visto desde Europa el duelo con el Kashima Antlers japonés puede parecer un trámite, pero recordando el precedente de 2016 y analizando el momento de juego actual del Real Madrid el encuentro ante el campeón asiático (17:30 horas, Teledeporte) puede ser un bombón envenenado. «El Kashima es un equipo que tiene más experiencia que hace dos años. Llega como campeón aunque el bloque es el mismo. Tiene tres o cuatro extranjeros con mucha calidad. Es un equipo rápido, dinámico, que le gusta el fútbol directo, que tiene delanteros veloces y que va a ser un digno rival y un partido muy bonito», vaticina Santiago Solari. Todo ello sin contar que este martes se cumplen dos años de una final del torneo en Yokohama en la que Sergio Ramos debió ser expulsado por un árbitro que iba decidido a expulsar al capitán pero optó por guardar la tarjeta.

Los nipones, que en 2016 lograron incluso forzar la prórroga tras adelantarse 0-2 con doblete de Shibasak aunque Cristiano Ronaldo decidió en la prórroga, tienen ganas de revancha ya que se sienten más fuertes tras levantar por primera vez en su historia la Liga de Campeones asiática. . La idea del Kashima es meter un ritmo alto al partido, obliga siempre al rival a un desgaste físico. En cuartos de final el equipo dirigido por Go Oiwa, que entonces era ayudante del técnico principal Masatada Ishii en lo que fue la mejor actuación de un equipo de Asia en el torneo, remontó para terminar imponiéndose por 3-2 a las Chivas de Guadalajara gracias también a su nueva estrella, el brasileño Serginho que se une a Leandro, recuperado tras una larga lesión. «Cuando era niño soñaba con poder jugar algún día contra el Real Madrid y poder hacerlo en un Mundial de Clubes es algo enorme», contó Serginho a AFP en Emiratos.

La historia, aunque Sergio Ramos haya recordado estos días que «el escudo no gana a nadie», parece del lado de un Real Madrid que vive un momento complicado tras perder ante el CSKA en Champions por tres goles, resultado con el que también sucumbió en Eibar pero sobre todo por el juego. Necesita mejorar para poder igualar los tres títulos del Barcelona en el palmarés de este torneo con su formato actual aunque las tres antiguas Copas Intercontinentales, le colocan en lo más alto.

Los novillos de Solari

El 'Indiecito' no ocultó su admiración por el torneo, algo que le viene de cuando era joven ya que confesó hacía 'novillos' en su época de estudiante en Argentina. «Me encanta este torneo y que permita que los campeones de cada confederación luchan por el título de campeón del mundo. Le damos la máxima importancia porque el camino para llegar aquí es muy duro. Vamos a intentar revalidar el título».

Se niega a considerarlo «título menor», concepto que considera algo «muy europeo. He venido a esta competición como UEFA (con el Real Madrid, que ganó compartiendo vestuario con Ronaldo Nazario en 2013), Conmebol (estuvo entre los suplentes de River en 1996 cuando la Juventus ganó la Intercontinental) y Concacaf (con el Atlante mexicano que puso contra las cuerdas al Barcelona de Guardiola en la edición de 2009 y llegó a estar por delante en el marcador) y es muy complicado llegar hasta aquí. Respeto al máximo a todos los rivales. Cuando tenía 13 años me escapaba del colegio para ver estos partidos cuando era la Intercontinental. Veía al Milan, al Sao Paulo... ahora el formato es más democrático y más complicado. No voy a subestimar a ningún rival».

El técnico argentino, que ironizó diciendo que han pasado «rápido» sus dos primeros meses en el cargo (nueve triunfos en 11 partidos), tiene varios futbolistas con problemas físicos. Uno de ellos es Bale, decisivo en varias de las finales que ha jugado como madridista, así como Asensio y Varane, que no han podido completar los entrenamientos mientras que parece podrá contar con Benzema y Casemiro, recuperado de su esguince aunque podría seguir Marcos LLorente en el once. Aunque Keylor Navas fue el portero con el que ganó dos torneos mundiales consecutivos, parece que Thibaut Courtois se mantendrá bajo palos ante los japoneses.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Marcos Llorente, Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Bale y Benzema.

Kashima Antlers: Sun-Tae Kwon, Uchida o Nishi, Seung-Hyeon Jung, Gen Shoji, Shuto Yamamoto, Yasushi Endo, Ryota Nagaki, Leo Silva, Leandro, Serginho y Shoma Doi.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil).

Estadio: Zayed Sports City Stadium.

Hora: 17:30 horas (20:30 hora local).

TV: Teledeporte