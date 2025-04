El Barça no quiere distracciones ante el Celta

Daniel Panero Viernes, 18 de abril 2025, 14:48 Comenta Compartir

El Barça no puede levantar el pie del acelerador. El equipo azulgrana apenas ha tenido tiempo para digerir el pase a las semifinales de la Liga de Campeones y tiene este sábado un nuevo encuentro fundamental en la lucha por conquistar el título de Liga. El conjunto que dirige Hansi Flick se mide al Celta en el Lluis Companys en uno de los dos partidos clave que tendrán los azulgranas en casa para mantener o incrementar la renta antes de la final de Copa contra el eterno enemigo y del regreso de la máxima competición continental. Ganar y aumentar el margen, ese es el objetivo de un Barça que se enfrenta a un calendario muy exigente.

Y es que el Barça tiene por delante tres partidos en Liga, a priori, asequibles y en los que espera sacar una buena tajada para coger aire. No le queda otra a los de Flick si tenemos en cuenta que en apenas tres semanas se va a medir dos veces al Real Madrid y dos veces al Inter de Milán, cuatro 'finales' a las que hay que llegar con los deberes hechos en el campeonato doméstico. Ese es el objetivo que se ha marcado el técnico alemán, que sabe que debe olvidar cuanto antes la derrota en Dortmund. «Tal vez no estamos en nuestro mejor momento, pero estoy orgulloso de mi equipo. Estamos a 18 de abril, si alguien nos hubiera dicho que estaríamos en la final de Copa, en semifinales de la Champions y líderes no lo hubiéramos creído. Sólo hemos perdido un partido y el equipo sabe lo que debe hacer mañana y espero que lo demuestre«, afirmó, al tiempo que lanzó un nuevo recado por el calendario. «En cada liga se protegen a los clubs cuando juegan Champions, aquí no. Es increíble», añadió.

Para ello, Flick podrá contar con el grueso de futbolistas que ha jugado en los últimos compromisos. No estarán por lesión Ter Stegen, Balde, Marc Bernal y Marc Casadó, pero sí un Dani Olmo que ya fue convocado contra el Borussia Dortmund y que podría tener minutos en lo que será una puesta a punto pensando en la final de Copa del próximo fin de semana. El de Tarrasa no estará de inicio, eso sí, en un once en el que habrá novedades. Vuelve Iñigo Martínez tras descansar en Champions, Eric García podría volver al pivote para dar relevo a Frenkie de Jong y en la mediapunta podría ser Gavi el que esta vez acompañe a un tridente en el que Ferran Torres podría ser titular para reservar a Lewandowski o Lamine Yamal.

Un rival peligroso

Enfrente estará un equipo al que le ha cambiado la vida en muy pocos meses. El Celta es uno de los mejores conjuntos de la segunda vuelta y mira a Europa con la sensación de que es un objetivo que está, más que nunca, al alcance de la mano. Los de Giráldez son séptimos, se pueden beneficiar de la plaza extra que el fútbol español ha conseguido en Liga de Campeones para la próxima temporada y llega al Lluis Companys con la idea de dar la campanada. «Nuestra idea es ir a cada campo a intentar ganar, luego veremos qué pasa, qué tenemos que hacer para conseguirlo. Si no estamos bien a nivel defensivo creo que es imposible competir contra un equipo de ese talento, como el Barcelona», afirmó el técnico celeste.

Para ello, Giráldez deberá sobreponerse a las bajas por lesión de El Abdellaoui y Starfeldt, dos ausencias que no condicionarán un planteamiento en el que Borja Iglesias será el responsable de bajar balones para que los vigueses salten la presión azulgrana y en el que será clave la llegada de segunda línea de jugadores como Fer López o Alfon.

-Alineaciones probables:

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín; Eric García, Pedri, Gavi; Ferran Torres, Raphinha y Lewandowski.

Celta de Vigo: Guaita; Mingueza, Javi Rodríguez, Lago, Marcos Alonso; Carreira, Beltrán, Moriba; Alfon, Fer López y Borja Iglesias.

Árbitro: Mario Melero López (Comité andaluz)

Estadio y horario: Lluis Companys 16:15 / DAZN y Movistar LaLiga.