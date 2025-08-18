El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Guerrero conduce el balón y Losa trata de cortar su avance. Roberto Ruiz
Tercera REFF

El Laredo vence al Castro y avanza en la Copa Federación

Un gol de Losa da la victoria al Charles, que se medirá a la Gimnástica en semifinales. Bezana y Escobedo disputarán la otra eliminatoria

José Compostizo

José Compostizo

Castillo

Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

Un gol de Losa dio la victoria al Laredo en la última eliminatoria de cuartos de final de la Copa Federación que el equipo ... pejino disputó ayer en Castillo frente al Castro (1-0). El encuentro comenzó con un Charles más cómodo en la posesión, moviendo la pelota con criterio y buscando abrir espacios. El conjunto castreño, aunque con menos presencia en campo rival durante el inicio, se mostró sólido atrás, cerrando líneas y esperando su momento para salir al contragolpe en una primera mitad igualada y sin ocasiones de peligro real por parte de ninguna de las dos escuadras.

