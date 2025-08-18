El Laredo vence al Castro y avanza en la Copa Federación

Un gol de Losa dio la victoria al Laredo en la última eliminatoria de cuartos de final de la Copa Federación que el equipo ... pejino disputó ayer en Castillo frente al Castro (1-0). El encuentro comenzó con un Charles más cómodo en la posesión, moviendo la pelota con criterio y buscando abrir espacios. El conjunto castreño, aunque con menos presencia en campo rival durante el inicio, se mostró sólido atrás, cerrando líneas y esperando su momento para salir al contragolpe en una primera mitad igualada y sin ocasiones de peligro real por parte de ninguna de las dos escuadras.

Durante la primera media hora predominó el juego en el centro del campo, pero en el último cuarto de hora de la primera mitad el conjunto dirigido por Gorka Gaztelu se animó con un par de disparos lejanos que, aunque no pusieron en apuros a Pesa, sirvieron para ganar metros y confianza. Así, con el 0-0 inicial intacto y la sensación de que el partido podía decantarse en cualquier detalle, ambos equipos se retiraron al vestuario.

El segundo tiempo fue distinto. El conjunto pejino adelantó sus líneas y ganó presencia en el centro del campo, logrando imponer un ritmo más favorable a sus intereses. Metía doble cambio Gaztelu con De la Maza y Mikel por Seti y Rodri para meter frescura. Y no le pudo salir mejor al técnico rojillo. A los diez minutos un córner botado por Mikel lo remató Arriola. El meta castreño no lo pudo atrapar y Losa solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red al aprovechar el rechace de Pesa, era el 1-0. Además, los pejinos demostraron verticalidad en la segunda mitad.

En una de sus galopadas, cinco minutos más tarde de anotar el gol, Losa pudo hacer el segundo, pero Pesa lo evitó. El Charles buscó con intensidad otro tanto, y a punto estuvo de conseguirlo Fuli tras una buena jugada colectiva, pero el balón lo repelió el larguero. En los compases finales el choque se convirtió en un intercambio de golpes en el que el Castro tiró de garra para llegar al área defendida por Puras, pero sin encontrar remates claros.

Escobedo, Gimnástica, Albericia y Laredo son los equipos que s han clasificado para las semifinales. La primera será este sábado 23 a las 19.00 horas en el campo municipal de Bezana entre Escobedo y Albericia, mientras que la segunda, entre Gimnástica y Laredo, se disputará el domingo 24 en el mismo campo y a la misma hora.