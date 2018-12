«No he tenido ni una lesión en mi vida» Con 67 años, Pedro Cobo continúa jugando con el equipode veteranos del CD Naval BLANCA CARBONELL Santander Martes, 25 diciembre 2018, 08:27

Pedro Cobo es uno de los futbolistas más emblemáticos del C.D. Naval. Con 67 años continúa jugando con el equipo de veteranos. Cobo es el único que queda en activo de una generación dorada de futbolistas campurrianos.

–El C.D. Naval ha cumplido en este 2018 90 años. ¿Qué significado tiene este aniversario para usted?

–Pues hombre, para mí ha sido importante porque he estado muy vinculado al club.Además, las temporadas en que yo jugaba en la categoría absoluta creo que fueron las mejores. Llegué al Naval en 1975 con 24 años y estuve cinco temporadas hasta que marché a Santoña.He estado en casi todos los equipos de Cantabria

–¿Cómo es el ambiente actualmente en el Naval de Veteranos?

–Nuestro objetivo principalmente es divertirnos.Estamos preparando partidos y torneos porque nos apuntamos a todas y lo pasamos muy bien.Hemos jugado contra equipos de veteranos de muchos equipos como la Real Sociedad, el Athletic de Bilbao, el Valladolid, el Granada,...Lo que pasa es que yo soy el más veterano.Soy el abuelo.

–¿Cómo fueron sus inicios en el C.D. Naval?

–Empecé con quince año en los Juveniles de la Gimnástica. Luego estuve en Bimenor, en Barreda, en el Buelna, y luego me vino a buscar el Naval y me instalé en Reinosa. Estuve jugando hasta la temporada 82 - 83.En 2004 organizamos la Liga de Fútbol de Veteranos, que no la había. Se animaron otros equipos enseguida como la Gimnástica, el Castro Urdiales,... Ahora somos cerca de veinte equipos y jugamos todos los domingos. Ahí seguimos

«Ahora ya todos los campos tienen hierba artificial y el fútbol es mucho más técnico»

–¿Ha cambiado mucho el fútbol en estos años?

–Antes tenía más fuerza, había que mancharse en el barro, en el campo. Ahora ya todos los campos tienen hierba artificial y el fútbol es mucho más técnico. Antes, en Reinosa, con las nevadas que caían, jugábamos igual. Cuando jugábamos venían a vernos más de 2.000 personas. Estábamos en Tercera División pero era como una Segunda B de la actualidad. Venían equipos importanees, de Ferrol, de Bilbao, de Baracaldo... Jugábamos en toda la zona norte. Era un aliciente que había en aquella época en Reinosa.

–¿Cuáles considera que han sido sus mejores cualidades como futbolista?

–He sido un central duro. Al final no te diviertes porque mi función básicamente era marcar al mejor de cada equipo. Mi objetivo era que no la tocara.Luego dicen que iba muy bien de cabeza, porque por arriba no me la llevaba nadie. Ahora juego entre 20 y 25 minutos, porque ya tengo 67 años, pero me divierto mucho.Creo que tengo que dejarlo pero lo bueno que tengo es que me han respetado las lesiones. No he tenido ni una lesión en mi vida. Jugaba 40 partidos por temporada y nunca he tenido ningún problema.He tenido una suerte increíble.

–¿Cuáles son los partidos que recuerda con más cariño?

–Como soy de la zona de Santillana del Mar e inauguraban el campo de fútbol me llamaron para un partido homenaje a Santillana. Te hace ilusión porque jugué con el RealMadrid. Jugué conSantillana, Martín Vázquez,... Recuerdo también cuando vino el Valencia a Reinosa, en 1976, que vino Kempes, aquello fue el 'no va más'. Llegamos a la semifinal del Campeonato de Aficionados, con el Betis Deportivo, y vino Gordillo, que jugó en el Madrid. Fueron unos años muy buenos.

–¿Qué recuerda de aquella Copa del rey en la que jugaron contra el Valencia?

–Es un bonito recuerdo, aunque el único partido que no jugué de titular fue el de Mestalla y a los pocos minutos íbamos 2 -0 y salí yo. Por eso, al no jugar de titular es la única foto que no tengo.Pero aquí en Reinosa ganamos al Valencia. Hice yo una ocasión de miedo, que la metió ChichoRasilla.Se acordará toda la vida.

–Hace dos años le condecoraron en el Trofeo Ebro con el Premio a las Viejas Glorias. ¿Se ha sentido reconocido en Campoo?

–¿Cómo no? No esperaba ese premio porque como sigo aun en activo,... Yo creo que soy el único de aquella época que sigue jugando. Voy a todos los campos y me dicen que no me retire, así que no encuentro el momento de dejarlo. Mi única desilusión fue cuando vinieron a verme del Valladolid y se decidieron por futbolistas más veterano.