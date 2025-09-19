El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los aficionados desplegan en la grada una gran bandera del Barça REUTERS

El Barça elige el Lluís Companys para jugar contra el PSG en el estreno de la Champions

El club, que continúa trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou, lo ha comunicado a primera hora de la mañana

C.P.S.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:16

El estreno del Barça en la Champions tendrá lugar finalmente en el estadi Olímpic Lluís Companys. A través de un comunicado, el club azulgrana ha ofrecido todos los detalles del duelo ante el conjunto parisino, que supondrá la vuelta de Luis Enrique -como ya sucediese hace dos temporadas- a la Ciudad Condal.

«El FC Barcelona informa que el segundo partido correspondiente a la fase de Liga de la Champions League, del miércoles 1 de octubre, a las 21.00 horas, frente al París Saint-Germain, se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys», reza el texto difundido.

La propia UEFA ya fijó en su página web Montjuïc como sede para el duelo ante el vigente campeón de la competición. El club que preside Joan Laporta recuerda que el Barcelona continúa trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas.

