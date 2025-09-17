El 'caso Vinicius' altera la paz del Real Madrid

Cómo son las cosas en el Real Madrid que después de que los blancos sellasen su quinta victoria del curso en otros tantos partidos solo ... se habla de Vinicius y su segunda suplencia cuando apenas ha transcurrido un mes de competición. Tras calentar banquillo en la visita que los hombres de Xabi Alonso rindieron al Carlos Tartiere en la segunda jornada de Liga, el brasileño repitió asiento este martes en la puesta de largo del conjunto de Chamartín en la Champions. El '7' volvió a ver cómo Rodrygo le adelantaba por la izquierda y, pese a que contribuyó al sufrido triunfo del quince veces campeón de Europa frente al Olympique de Marsella provocando el penalti por mano de Medina que consumó la remontada local, su cara al abandonar el campo era el espejo del alma. El 'caso Vinicius' altera la paz de una escuadra en la que Mbappé acapara todo el brillo.

A pesar de que Xabi Alonso trató de restar importancia a la nueva suplencia de Vinicius atribuyéndolo a la necesidad de contar con todos y recalcando que «nadie tiene que sentirse ofendido por no jugar», es obvio que algo pasa para que un futbolista que un año atrás rozó el Balón de Oro haya perdido su condición de indiscutible y se vea inmerso en una competencia que casi nadie vio venir con Rodrygo.

La petición que el paulista hizo a Xabi Alonso para que le diese carrete en el flanco izquierdo, hasta entonces latifundio particular de Vinicius, explica solo una parte de lo que ocurre, pero la cuestión va más allá de esa competencia que debería sacar a relucir los mejores registros de los dos extremos brasileños.

Porque si bien Rodrygo está ofreciendo rayos de esperanza, causando sin ir más lejos el primer penalti de Marsella y recordando por momentos a aquel futbolista deslumbrante que reservaba sus mejores noches para la Champions, pesa mucho más el bajón anímico y de rendimiento de Vinicius, que no ha vuelto a ser el mismo desde que vio cómo se le escapaba aquel Balón de Oro que dio por hecho.

Desde entonces, Vinicius ha marcado 16 goles y repartido 12 asistencias en 48 partidos con el Real Madrid. Unos registros considerables sin duda, pero que palidecen en términos comparativos con los de Mbappé. En ese mismo periodo de tiempo, el crack de Bondy ha anotado 42 dianas y repartido cuatro pases de gol. Mientras el antes '9' y ahora '10' del Real Madrid se agigantaba, el '7' se empequeñecía.

Porque más allá de los números, que dicen mucho pero ni mucho menos lo explican todo, Vinicius ha perdido el duende, la chispa, el talento y hasta ese carácter infatigable que le permitía dejar cadáveres a su paso. Cabe reconocerle que ha dado un paso adelante en términos de esfuerzo defensivo, pero a la vez necesita volver a ser ese elemento desequilibrante que tanto necesita el Real Madrid para que Mbappé no tenga que hacerlo todo en ataque.

Seguramente tampoco ayuda su situación contractual, con una renovación que parecía prácticamente atada hace unos meses pero que ahora se encuentra enquistada mientras se aproxima el 30 de junio de 2026, cuando el fluminense entrará en su último año de contrato. Hay quien sostiene que el '7' quiere acercarse a los emolumentos que percibe Mbappé, un disparate hoy en día teniendo en cuenta el dispar rendimiento que están ofreciendo uno y otro.

Sea como fuere, recuperar a ese Vinicius machacón que hastiaba a sus rivales buscándoles una y otra vez las vueltas se presenta como uno de los principales retos para Xabi Alonso, que salió satisfecho a medias del estreno europeo. El Real Madrid se aproximó durante la primera media hora a lo que quiere ver el tolosarra, con mucho ritmo y una presión elevada que provocó una avalancha de ocasiones, pero le faltó tino y el Marsella pulsó sus grietas defensivas para obligar a los blancos a una remontada.

Trent estará casi dos meses de baja

Con todo, la peor noticia que dejó al Real Madrid la primera jornada de la Champions fue la lesión de Trent Alexander-Arnold. El británico tuvo que abandonar el campo en el minuto 5 y este miércoles fue sometido a pruebas que confirmaron que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. La previsión es que estará entre seis y ocho semanas de baja, lo que complica los planes de Xabi Alonso, quien tampoco dispondrá de Carvajal para el duelo con el Kairat Almaty en la segunda jornada de la máxima competición continental. Con Mendy aún sin fecha de vuelta y Rüdiger afrontando unos tres meses en el dique seco, al guipuzcoano se le va reduciendo el margen de acción a la hora de confeccionar la retaguardia.