El Dortmund, un invicto para enderezar el rumbo del Athletic

Martes, 30 de septiembre 2025

El Athletic necesita dar un golpe sobre la mesa. Tras un mes de septiembre en el que el conjunto rojiblanco no sabe lo que es ganar, la Champions se presenta como el escenario ideal para poder enderezar el rumbo de un equipo al que le están llegando las urgencias. Enfrente, un rival de altura. El Borussia Dortmund, un cuadro que permanece invicto en este comienzo de temporada, vivirá en el Signal Iduna Park, uno de los estadios más imponentes de Europa, afrontará un duelo en el que ambos bloques buscarán sumar su primera victoria en el torneo.

Bien es cierto que la competición acaba de empezar, pero un nuevo tropiezo pondría en grandes dificultades el camino del Athletic hacia la ronda eliminatoria. Con partidos restantes de altura frente al Newcastle, en la cuarta jornada, o ante el vigente campeón, el PSG, en la sexta.

Para ello, el Athletic se aferraba a la vuelta a los terrenos de juego de Nico Williams, después de que cayera lesionado con la selección española el pasado 7 de septiembre. Aunque era un regreso muy esperado -el conjunto rojiblanco le ha echado de menos en un mes en el que ha sumado cuatro derrotas y un empate, marcando solo un gol-, Ernesto Valverde no podrá contar finalmente con el pequeño de los Williams. El que sí que podrá ser alineado es Aymeric Laporte, tras la habilitación por parte de la UEFA a partir de la lesión de larga duración de Beñat Prados.

El Borussia Dortmund es segundo en la Bundesliga y está invicto en sus seis partidos de esta temporada, con cuatro victorias y dos empates. Pese a este comienzo positivo, todavía no es capaz de hacer frente al intratable Bayern, que lo ha ganado todo. Su capacidad por apostar por los jóvenes es la cara positiva de un proyecto que muestra su mejor cara fuera de territorio alemán. Hace dos temporadas alcanzó la final de la Champions, que terminaría perdiendo contra el Real Madrid, mientras que el año pasado cayó contra el Barcelona en cuartos, al que le hizo sufrir en el partido de vuelta. Esta edición la arrancó con un trepidante 4-4 en el campo de la Juventus.

Con todo esto, se espera un duelo con una intensidad vibrante y con dos equipos que hacen esfuerzos físicos muy grandes de ida y vuelta. Si además se tiene en cuenta que la Champions no permite ningún margen de error, el Athletic necesitará la mejor versión de jugadores como Sancet o Iñaki Williams, que pueden ser esenciales para cambiar el rumbo de un barco que aspira a seguir a flote.

-Alineaciones probables:

Dortmund: Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson, Adeyemi, Beier y Guirassy.

Athletic: Unai Simón, Areso, Laporte, Vivian, Yuri, Jauregizar, De Galarreta, Sancet, Iñaki Williams, Robert Navarro y Maroan.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Estadio: Signal Iduna Park.

Hora: 21:00h.

TV: Movistar Liga de Campeones.