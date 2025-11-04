El Pafos, el oxígeno que necesita el Villarreal en Champions

Javier Varela Martes, 4 de noviembre 2025, 16:18 | Actualizado 16:59h. Comenta Compartir

El Villarreal quiere su primera victoria en esta Champions y Chipre es el escenario perfecto. El Submarino amarillo visita al Pafos con una misión clara: ganar o ganar. Cualquier otro resultado pondría muy negro el panorama en una Champions que ya ha empezado torcida para el cuadro de Marcelino. En tres jornadas ha sumado un único punto y un triunfo en su visita chipriota se convierte en imprescindible y más por el nivel del rival que tendrá enfrente. Dos derrotas y un empate es un bagaje muy pobre en competición europea para un equipo que está brillando en la Liga. La reacción no puede esperar más.

Para el Villarreal todo son sonrisas en la Liga. Tercero en la clasificación, con solo dos derrotas en once jornadas y mostrando un fútbol sólido y reconocible. Pero la Champions apenas ha podido darse una pequeña alegría con el punto que rescató ante la Juventus en casa en el tiempo añadido. Primero perdió en Londres ante el Tottenham (1-0), después el citado empate ante la Vecchia Signora (2-2) y más tarde una derrota clara frente al Manchester City (0-2). Tres partidos sin victoria y muchas dudas en su versión europea. Marcelino lo sabe y lo repite en cada rueda de prensa: «Tenemos que ser el mismo equipo que en LaLiga. Compactos, valientes y eficaces». Y razón no le falta. Su Villareal compite, domina y gana en España, pero cuando sale a Europa le falta colmillo.

Gerard Moreno, máximo goleador histórico del Villarreal, podrá volver a disputar minutos en la Champions 1.282 días después. El delantero no ha podido disfrutar de un partido de Liga de Campeones desde hace más de tres años, cuando en las semifinales ante el Liverpool en La Cerámica se tuvo que retirar lesionado a los 68 minutos, coincidiendo con la reacción de un equipo 'red' que estaba contra las cuerdas. Su olfato goleador y su peso en el equipo lo convierte en un jugador importante para Marcelino García Toral.

Partido 50 en Liga de Campeones

Además, el equipo groguet tiene un doble motivo para conseguir el triunfo, ya que cumple este miércoles ante los chipriotas su partido número 50 en la Champions League. En los 49 anteriores sumó 14 victorias, 16 empates y 19 derrotas, por lo que una victoria serviría para celebrar esta cifra redonda que le coloca como el séptimo equipo español con más partidos en la máxima competición. Tras un inicio con rivales duros, con el Pafos comienza un calendario más amable para los de Marcelino: visitarán Dortmund, recibirán a Copenhague y Ajax, y terminarán en Leverkusen. Probablemente con tres triunfos y un empate en los partidos que le restan bastaría para meterse en el 'playoff', pero todo pasa por conseguir el triunfo en Chipre este miércoles.

El duelo en el Limassol Stadium puede marcar un antes y un después en la temporada europea del Villarreal. Ganar daría oxígeno y confianza, pero enfrente tendrá un rival que venderá cara su derrota y que suma dos empates en tres jornadas. El Pafos, un debutante absoluto en la Champions, y que apenas tiene una década de vida, ha puesto a Chipre en el mapa europeo y se agarra a su rendimiento como local, donde solo ha perdido ante el Bayern (1-5) y el Apollon (0-1). «El Villarreal se va a encontrar con un equipo con mucha ilusión, competitivo y que vamos a intentar dar una alegría a nuestra afición, obviamente sabemos que somos inferiores», dijo su entrenador, el español Juan Carlos Carcedo.

El Villarreal es favorito, pero debe tener cuidado porque el Pafos no tiene nada que perder y puede dar un susto a un Submarino que necesita sumar de tres por primera vez en esta Champions.

Alineaciones probables

Pafos: Michael, Bruno, Luckassen, David Luiz, Pileas, Sunjić, Pepe, Quina, Dragomir, Orsic y ﻿Dimata﻿.

Villarreal: Arnau Tenas, Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga, Cardona, Pepé, Pape Gueye, Comesaña, Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze.

Árbitro: Sven Jablonski (Alemania).

Hora: 18:45 h. Estadio: Limassol Stadium.

TV: M+ Liga de Campeones.