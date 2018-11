Grupo G | Jornada 4 Courtois desplaza a Keylor Navas de la titularidad en la Champions Thibaut Courtois despeja un balón a disparo de Kopic. / EFE Solari manda al banquillo al costarricense, el portero de las tres últimas Copas de Europa que jugó con Lopetegui las tres primeras jornadas AMADOR GÓMEZ Madrid Miércoles, 7 noviembre 2018, 23:21

Keylor Navas dejó este miércoles de ser el portero titular del Real Madrid también en la Liga de Campeones. Thibaut Courtois desplazó al guardameta costarricente del once en la competición europea porque Santiago Solari decidió mandar al banquillo a Keylor Navas, el portero de las tres últimas Champions consecutivas que jugó con Julen Lopetegui en las tres primeras jornadas y que ya se ha quedado sólo para la Copa del Rey. Como era previsible, el técnico argentino apostó ante el Viktoria Pilsen por Courtois -el portero preferido por Florentino Pérez-, por quien el Madrid pagó en verano 35 millones de euros, y relegó a la suplencia a Keylor Navas, que cuenta con el apoyo y el cariño de todo el vestuario, que estaba expectante ante la decisión de Solari.

Tras conocer su suplencia en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, una hora antes del comienzo del partido, Navas recurrió a un pasaje de la Biblia. «Pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta, y nunca deja de dar fruto», reflejó en Instagram el costarricense. Además de los tres primeros encuentros de la presente Champions, Keylor Navas también ha defendido esta temporada la portería del Real Madrid en la Supercopa de Europa y en las dos primeras jornadas de Liga, para ceder después el puesto a Courtois en el campeonato de la regularidad y pasar con Lopetegui a ser el titular en la máxima competición continental, ya que el técnico vasco era partidario de la alternancia.

«Es una decisión que he tomado, pero quiero decir que Keylor es un señor y tiene toda mi admiración como futbolista y todo mi respeto como hombre. Y además es un jugador importante del plantel y un jugador muy querido dentro del plantel, cuando ataja pero también cuando no lo hace», comentó Solari cuando se le preguntó tras el encuentro en la República Checa por la titularidad de Courtois y si su elección era definitiva. «Yo te puedo hablar del próximo partido, y no te voy a decir la alineación», zanjó minutos antes en Movistar el entrenador madridista.

Courtois debutó por tanto en la Liga de Campeones en Pilsen como titular, en un partido en el que apenas tuvo trabajo, pese a que Real Madrid sufrió demasiado en los primeros minutos. En los peores momentos del campeón de Europa el belga no tuvo que intervenir en el inicio del choque. En el minuto 9, con Courtois batido, Nacho intentó despejar un balón y envió el balón al larguero, por lo que los blancos se salvaron entonces del gol del conjunto checo. Courtois no tuvo que realizar una intervención hasta el minuto 49, cuando en el primer disparo a puerta del Viktoria el belga se tiró como un portero de balonmano y despejó el remate cruzado de Kopic.

En los siete encuentros en los que Keylor Navas ha defendido la portería este curso, ya que también jugó en el estreno del Madrid en la Copa en Melilla, el costarricense ha firmado una media de un gol por partido, mientras que Courtois, en diez duelos, ha encajado 13 tantos, con un promedio de 1,4.